Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sunulan Wall Street Journal raporunun ardından açıklama yapan şirket, Pekin’den hiçbir zaman özel ilgi görmediğini söyledi.

2019 senesini üst üste çıkan krizlerle geçiren Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei’ın başı şimdi de bir raporla dertte. Wall Street Journal’ın açıkladığı rapora göre Huawei, kurucusu Ren Zhengfei’nin başarı hikayesi değil, Çin devletinin yardımlarıyla faaliyetine devam eden bir yapı. Üstelik WSJ, bu çarpıcı iddiayı detaylandırmaktan da çekinmemiş ve eklemiş; Çin, şirkete 75 milyar dolarlık mali yardımda bulundu ve bu parayı özgürce harcamasına izin verdi.

Hazırladığı raporda halkın erişebileceği kaynaklardan faydalandığını açıklayan WSJ, Huawei’ın devlet kontrollü olarak 46 milyar dolarlık kredi ve ayrıca 1.6 milyar dolarlık bir bağış aldığını tahmin ettiğini söylüyor. Buna göre, şirket ayrıca Çin’in teknoloji şirketlerine yönelik teşvikleri sayesinde 2008-2018 yılları arasındaki 10 senelik dönemde toplam 25 milyar dolarlık vergi tasarrufu sağlayabildi.

Bir diğer belgeye göre ise Çin hükûmeti Çin İthalat İhracat bankası aracılığıyla 124.7 milyon dolarlık bir kredi sunarak Huawei’nin Pakistan’da bir anlaşma yapmasına yardımcı oldu.

Huawei cevabını Twitter üzerinden verdi

Makaleye cevap gecikmedi elbette. Firma Twitter hesabı üzerinden bir dizi tweet atmakla kalmadı, aynı zamanda bir açıklama da yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: ‘’WSJ bir kez daha yanlış kaynaklara dayanarak Huawei hakkında yalan haberler yayınladı. Bu kez Huawei’ın finansmanı hakkındaki asılsız suçlamalar, yenilikçiliği ve bir bütün olarak teknoloji endüstrisini yönlendiren Ar-Ge alanına yaptığımız 30 yıllık özel yatırımlarımızı görmezden geldi.’’

Firma, harcamalarını devam eden başarısının bir nedeni olarak vurguladı ve son 30 senede, senelik gelirinin yüzde 10 ila 15’ini yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmek için harcadığını belirtti. Huawei ayrıca WSJ hakkında yasal işlem başlatma hakkını da gizli tuttuğunu söyledi. Tartışmanın ne boyutta seyredeceği ilerleyen günlerde belli olacak.