Huawei’den ABD’li Gazeteye İlan: Duyduğunuz Her Şeye İnanmayın

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ABD yönetiminin yoğun baskısı altındaki Çinli teknoloji firması Huawei, tam sayfa gazete ilanı vererek “Duyduğunuz her şeye inanmayın” dedi.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları en çok Apple ve Huawei’nin canını yakmış gibi görünüyor. ABD hükümeti tarafından adeta hedef tahtasına koyulan, casuslukla suçlanan ve CIA, FBI gibi istihbarat servislerinin “kullanmayın” dediği Huawei, imajını düzeltme amacıyla Wall Street Journal gazetesine tam sayfa bir ilan verdi.
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İlan, açık bir mektup olarak kaleme alındı. Huawei yöneticisi Catherine Chen, ABD basınında yer alan ilanda “Hükümetiniz tarafından yaratılan yanlış anlaşılmaları gidermek için gelin ve bizi ziyaret edin. Birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz noktaya geleceğimiz umuduyla size yazıyorum. Son yıllarda ABD hükümeti bizimle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar yarattı. Biz sizin dikkatinizi gerçeklere çekmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Huawei yöneticisi, AR-GE, satın alma ve işletme danışmanlığı gibi pek çok alanda önde gelen ABD’li firmalarla çalıştıklarından da bahsederken, ABD üniversitelerindeki araştırma projelerine olan desteklerini de hatırlattı.
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Chen, "Huawei adına ABD medyasına mensup sizleri kampüsümüzü ziyaret etmeye ve çalışanlarımızla tanışmaya davet ediyorum. Umuyorum ki gördüklerinizi ve duyduklarınızı okuyucularınıza aktarırsınız. Kapılarımızın her zaman açık olduğuna dair mesajımızı iletirsiniz. Duyduğunuz her şeye inanmayın. ABD kamuoyunun bizi daha yakından tanımasını istiyoruz, aynı şekilde biz de sizi. Sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Huawei’yi casuslukla suçladıkları, 5G gibi teknolojilerin de casusluk amacıyla geliştirildiğini savunuyor. Şirket ise bu suçlamaları kabul etmiyor.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/yasam/201903011037943469-huawei-abd-medyasina-ilan-verdi-duydugunuz-herseye-inanmayin/
Etiketler: huawei, the wall street journal, açık mektup
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