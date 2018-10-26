  • Huawei'den Apple ve Samsung'a Telefona Yavaşlatma Göndermesi

Telefonları Bilerek Yavaşlattıkları İçin Ceza Alan Apple ve Samsung'a Huawei'den Bomba Gönderme

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Apple ve Samsung'un kullanıcıları güncelleme yapmaya zorlayarak cihazları kasıtlı olarak yavaşlatması skandalına göndermede bulunan Huawei, telefonları yavaşlatmak için kullanıcıları asla yazılım güncellemelerine zorlamayacaklarını belirtti.

İtalyan Rekabet Kurumu, Samsung ve Apple’a, kullanıcıları yazılım güncellemelerini gerçekleştirmeye zorladıkları ve bu şekilde cihazların kasıtlı olarak yavaşlamasına neden oldukları için 15 milyon euro ceza kesti.
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Samsung ve Apple’ın akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi konumunda bulunan Huawei, bu cezayı görmezden gelmedi ve rakiplerine Huawei UK Twitter hesabı üzerinden göndermede bulundu.

‘’Telefonlarınızı yavaşlatmak için yükseltme yapmaya asla zorlamayız.’’ diyen Huawei, ‘’Yeni Huawei Mate 20 Pro’muz ile gurur duyuyoruz.’’ dedi. Şirket ayrıca paylaştığı tweette ‘’Hızlı doğar, hızlı kalır’’ ve ‘’Asla yavaşlamaz’’ etiketlerini kullandı.
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Huawei, özellikle son birkaç yılda tanıttığı amiral gemileri ile akıllı telefon piyasasında etkisini günden güne artırır hale geldi. Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde Apple’ı geride bırakarak dünyanın en çok satan ikinci akıllı telefon markası oldu.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Huawei-Apple-Samsung-slow-down-phones-troll_id110423
Etiketler: huawei, apple, samsung
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