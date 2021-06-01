Huawei'den İndirimli Olarak Satın Alabileceğiniz 4 Ürün

Teknolojinin önde gelen şirketlerinden Huawei, Türkiye'deki online satış sitesinden kullanıcılarına birçok farklı üründe indirim sunuyor. Biz de gerçek fiyatından çok daha az fiyatlara satn alabileceğiniz bazı ürünleri sizlerle paylaşmak istedik.

Türkiye'de elektronik cihaz denince akla ilk gelen isimlerden birisi haline gelen Huawei, internet sitesinde kullanıcılar için bazı indirimler yapmış durumda. Akıllı saatten dizüstü bilgisayara kadar birçok farklı ürün indirime girmişken biz de indirimden yararlanmanın en akıllı olacağı bazı ürünleri sizlerle paylaşmak istedik.

Sizlere önerdiğimiz ürünlerin arasında Huawei Display 23,8, MatePad Pro, MatePad 10,4, FreeBuds 4i ve MateBook D14 R7 bulunuyor ancak siz indirimde olan diğer cihazlara da göz atmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni fiyat: 1.799,00 TL

TÜV Rheinland Göz Koruma Sertifikasına sahip olan Huawei Display 23,8, hem günlük kullanımda hem de oyun dünyasına yeni atılanlar için yeni bir tercih olabilir. Monitörü oyun için satın almak isterseniz tek dezavantajınız, monitörün 60 Hz yenileme hızına sahip olması olacaktır. Ancak panel tipinin IPS olması, oyundaki renklerin çok daha canlı ve gerçekçi bir şekilde görünmesine olanak sağlıyor.

1920 x 1080 Full HD çözünürlüğe sahip monitör, 1 VGA, 1 HDMI ve 1 DC port girişine sahip. Eğer ekran kartınız yeni ve çift monitör kullanmak isterseniz, ekran kartınızın hangi çıkışları desteklediğini kontrol etmekte fayda var. 178 derece görüş açısına sahip Huawei Display 23,8'in fiyatı, şu anda 1,799 TL. Ürüne göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Eski fiyat: 6.067,00 TL

Yeni fiyat: 4.799,00 TL

Huawei'de indirime giren bir diğer cihaz, kullanıcılarından çoğunukla iyi not almayı başaran MatePad Pro. Gece yarısı grisi rengindeki bu tablet, 246 mm genişliğinde ve 159 mm yüksekliğinde. MatePad Pro, Android 10.0'a göre EMUI 10.0.1 işletim sistemine sahip olmakla birlikte 10,8 inç LCD ekrana sahip. 6 GB RAM ve 128 GB ROM desteğine sahip tabletin depolama alanı, 256 GB sınırına kadar SD kart ile yükseltilebiliyor.

MatePad Pro, otofokus destekli 13 MP arka kameraya ve sabit odak uzaklığı özelliğine sahip 8 MP ön kameraya sahip. 7250 mAH bataryaya sahip cihaz, gücünü 8 çekirdekli HUAWEI Kirin 990 işlemciden alıyor. Fiyatı 6,067 TL'den 4,699 TL'ye düşen Huawei MatePad Pro'yu satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Eski fiyat: 3.387,00 TL

Yeni fiyat: 2.299,00 TL

Huawei MatePad Pro kadar yüksek fiyatlı bir tablete ihtiyacım yok, daha küçük bir tablet de işimi görür diyorsanız, MatePad 10,4'e bir göz atmanızda fayda var. MatePad Pro'dan sadece 0,4 inç daha küçük olan bu tablet, Huawei Kirin 810 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4 GB RAM, 64 GB da ROM'a sahip. Hem arka hem de ön tarafta 8 MP kamera ile donatılmış MatePad 10,4, tıpkı PRO'da olduğu gibi EMUI 10.1 işletim sistemine sahip.

7250 mAH batarya kapasitesine sahip tabletin gerçek fiyatı 3,387 TL ancak indirimle birlikte bu tableti ücretsiz kılıf veya Band 4 Amber akıllı bileklik hediyesi ile 2,299 TL'ye buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Eski fiyat: 804,00 TL

Yeni fiyat: 749,00 TL

Bluetooth kulaklıkların gittikçe yaygın olduğu bu dönemde Huawei'den de bir öneri yapmasak olmazdı. Kullanıcı yorumlarıyla 5 üzerinden 4,9 oy almayı başarmış FreeBuds 4i, akıllı gürültü engelleme ve tek şarjla 10 saat kullanım süresiyle dikkat çekiyor.

Sadece seramik beyazı renk seçeneğine sahip kulaklık, 10 mm dinamik ses sürücüsüne sahip. FreeBuds 4i, 10 dakikalık hızlı şarj ile birlikte 4 saat kullanım süresi sunuyor ve aynı zamanda kullanıcıya sesli asistan desteği sunuyor. 804 TL'den 749 TL'ye düşen kulaklığı yanında ücretsiz tripod selfie stick ile birlikte satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.