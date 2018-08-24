Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Huawei’nin ürettiği OLED ekranlı Color Band A2 Akıllı Bilekliği inceledik.

Son dönemde Çinli üreticilerden Xiaomi sıyrılan tarafmış gibi görünse de özellikle akıllı telefon piyasasında gerçek söz sahibi Huawei olmaya devam ediyor. Ürettiği yeni nesil akıllı telefonlarla milyonlarca insanın beğenisini kazanan şirket, bu başarılar dışında farklı ürünler de piyasaya sürdü. Bu ürünlerden biri olan Huawei Color Band A2 Akıllı Bileklik, uygun fiyatı ve kullanışlı özellikleriyle piyasada kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.

95 mAh bataryasıyla 9 gün kullanım ömrü sunan akıllı bileklik aynı zamanda 18 gün bekleme süresiyle de sahiplerini memnun ediyor. Adım sayar, aktivite hatırlatıcı, katedilen mesafe, kalori hesaplama, uyku takibi gibi pek çok fonksiyona sahip olan Color Band A2, IP67 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlamıştır.

Hem iOS hem de Android akıllı telefonlarla uyumlu çalışabilen akıllı bileklik, Huawei Wear uygulamasıyla telefonla bağlantı kurabiliyor ve elde ettiği bilgileri akıllı telefona yansıtabiliyor.

Huawei Color Band A2 Akıllı Bileklik Teknik Özellikleri

0.96 inç PMOLED Dokunmatik Ekran

95 mAh Li-Po Batarya

9 gün Şarj Ömrü

18 gün Bekleme Süresi

1.5 Saat Şarj Süresi

5V Şarj Voltajı

Bluetooth 4.2

10 Metre Kullanım Mesafesi

22 gram Ağırlık

IP67 Su ve Toza Karşı Dayanıklı

46.8x20.5x11.2 mm boyut

Adım Sayar

Aktivite Hatırlatıcı

Katedilen Mesafe

Kalori Hesaplama

Kalp Ritim Monitörü

Rahatsız Etme Modu

Uyku Takibi

Alarm

Çağrı Görüntüleme

SMS ve Bildirim Görüntüleme

Telefonum Nerede

Veri Paylaşımı

Bileği Döndürünce Saat Açılır

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