Son dönemde Çinli üreticilerden Xiaomi sıyrılan tarafmış gibi görünse de özellikle akıllı telefon piyasasında gerçek söz sahibi Huawei olmaya devam ediyor. Ürettiği yeni nesil akıllı telefonlarla milyonlarca insanın beğenisini kazanan şirket, bu başarılar dışında farklı ürünler de piyasaya sürdü. Bu ürünlerden biri olan Huawei Color Band A2 Akıllı Bileklik, uygun fiyatı ve kullanışlı özellikleriyle piyasada kendine sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.
95 mAh bataryasıyla 9 gün kullanım ömrü sunan akıllı bileklik aynı zamanda 18 gün bekleme süresiyle de sahiplerini memnun ediyor. Adım sayar, aktivite hatırlatıcı, katedilen mesafe, kalori hesaplama, uyku takibi gibi pek çok fonksiyona sahip olan Color Band A2, IP67 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlamıştır.
Hem iOS hem de Android akıllı telefonlarla uyumlu çalışabilen akıllı bileklik, Huawei Wear uygulamasıyla telefonla bağlantı kurabiliyor ve elde ettiği bilgileri akıllı telefona yansıtabiliyor.
Huawei Color Band A2 Akıllı Bileklik Teknik Özellikleri
- 0.96 inç PMOLED Dokunmatik Ekran
- 95 mAh Li-Po Batarya
- 9 gün Şarj Ömrü
- 18 gün Bekleme Süresi
- 1.5 Saat Şarj Süresi
- 5V Şarj Voltajı
- Bluetooth 4.2
- 10 Metre Kullanım Mesafesi
- 22 gram Ağırlık
- IP67 Su ve Toza Karşı Dayanıklı
- 46.8x20.5x11.2 mm boyut
- Adım Sayar
- Aktivite Hatırlatıcı
- Katedilen Mesafe
- Kalori Hesaplama
- Kalp Ritim Monitörü
- Rahatsız Etme Modu
- Uyku Takibi
- Alarm
- Çağrı Görüntüleme
- SMS ve Bildirim Görüntüleme
- Telefonum Nerede
- Veri Paylaşımı
- Bileği Döndürünce Saat Açılır
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