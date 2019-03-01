Huawei: Katlanabilir Telefonlar Diğer Telefonları Geçebilir

Huawei, katlanabilir telefonu Mate X için birçok olumlu geri dönüş aldı. Sizce katlanabilir telefonlar akıllı telefon sektöründe nasıl bir yer edinecek?

Amiral gemilerinde kullandığı kameralarıyla ve geçtiğimiz günlerde tanıttığı katlanabilir telefonu Mate X ile teknoloji dünyasının gündemine oturan Huawei, katlanabilir telefonların diğer akıllı telefonların önüne geçeceğini düşünüyor.

Birçok kişiye ve bize göre bu düşüncenin savunulması için şimdilik erken. Huawei'nin Mate X'e fazlasıyla güveniyor olması doğal fakat birçok teknoloji devinin bulunduğu bir sektör adına bir iddiada bulunmak riskli gibi görünüyor. Bu konunun açılış kaynağı olan Mate X hakkında konuşan Huawei "Mate X'in yaygın bir şekilde satılacağına inanıyoruz" dedi.

Huawei'nin dışında Samsung da katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor ancak büyük bir kesim Galaxy Fold'u Mate X'in aşağısında görüyor. Bunun sebebi, Mate X'in Galaxy Fold'a göre daha ergonomik ve kullanışlı olması olabilir.

Katlanabilir akıllı telefonların gelecekte nasıl bir yer edineceğini hep birlikte göreceğiz. O zamana kadar ne dersek anlamsız. Katlanabilir telefonların geleceği hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.