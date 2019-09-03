Huawei Üst Üste Büyük Boyutlu EMUI Güncellemeleri Gönderiyor

Huawei'nin son dönemlerde EMUI için üst üste büyük güncellemeler göndermeye başladığı ortaya çıktı. Gönderilen güncellemelerin boyutları kimi zaman 4 GB'ı aşarken, genel olarak boyutlarının benzer olması da büyük dikkat çekti.

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefonlarında kullanılmak üzere Android tabanlı arayüzü EMUI'ı kullanıyor. Android işletim sisteminin açık kaynak kodlu yapısından faydalanan şirket, EMUI ile kullanıcılarına daha farklı bir Android deneyimi yaşatıyor.

Her işletim sisteminde olduğu gibi EMUI'ın da güncellenmesi gerekiyor. Bu güncellemeler kimi zaman güvenlikle ilgili yamalar içerse de kimi zaman EMUI'ın arayüzünü güncelliyor. Ancak Huawei, son dönemlerde peş peşe yüksek boyutlu EMUI güncellemeleri göndermeye başladı ve gönderilen güncellemeler arasında bir fark olmayışı, kullanıcıların kafalarını kurcalıyor.

Aslına bakılacak olursa Huawei'nin yazılım güncellemesi göndermesinde herhangi bir problem yok. Çünkü hangi yazılım olursa olsun güncellenmesi iyidir ve kullanıcıları hem güvende tutar hem de yeni özelliklerin kullanılmasını sağlar. Ancak art arda gönderilen kimi zaman 3 GB kimi zamansa 4 GB'lik yazılım güncellemeleri, bir süre sonra telefonlara ağır bir yük olmaya başlıyor.

Huawei kullanıcıları bu durumdan fazlasıyla rahatsız olmaya başlamış durumdalar. Örneğin bir Huawei P30 Pro kullanıcısı, son bir aylık süreçte 3 adet yazılım güncellemesi aldığını, bu yazılım güncellemesinin iki tanesinin tamamen aynı boyutta, sonuncusununsa 4 GB'den daha büyük bir boyutta olduğunu söylüyor.

Huawei'nin neden böyle bir şey yaptığıysa henüz bilinmiyor. Peki siz bu tarz büyük yazılım güncellemeleri alıyor musunuz? Aldığınız güncellemelerin boyutları ne durumda? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.