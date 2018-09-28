Huawei Dört Hoparlörlü Tableti MediaPad M5 Lite'ı Duyurdu

Huawei tabletlerinin arasına bir yenisini ekledi. Geliştirdiği 4 hoparlörlü tableti piyasaya sürmeye hazırlanan Huawei, cihazın özelliklerini yayınladı.

Huawei sessiz sedasız yeni tabletini piyasaya çıkardı. Huawei'nin MediaPad M5 Lite adını verdiği yeni orta seviye tableti, dört adet hoparlör ve 10.1 inç ekranıyla listedeki yerini aldı. Hoparlörleriyle ön plana çıkan yeni tablet, oldukça eski Kirin 659 SoC ile çalışıyor.

Huawei MediaPad M5 Lite’in 10.1 inçlik ekranı 1920 x 1200 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. İki versiyonla gelen cihaz 3GB + 32GB ve 4GB + 64GB seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Cihazda yer alan 4 hoparlör Histen 5.0 ses sistemi ile geliyor. 7.500mAh'lik büyük bir pil ile diğer Huawei’lere göre en uzun multimedya ve oyun oynama deneyimini sunan MediaPad M5 Lite, Android 8.0 Oreo ile çalışıyor.

Şampanya, altın ve uzay grisi renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek Huawei tablet, ek olarak basınca oldukça dayanaklı olarak üretildi. Eski Kirin’i tercih etmelerine anlam veremesek de MediaPad M5 Lite'ın dört hoparlörü ve dayanıklılığı oldukça başarılı gibi görünüyor. Cihazın fiyatı ise şu an için belli değil.