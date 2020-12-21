Huawei, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte bazı yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında yeni Smart Screen S modelleri ile araçlar için geliştirilen akıllı ekran dikkatleri çekti.

Huawei, bugün Çin'in Dongguan kentinde yeni bir etkinlik düzenledi. Şirket, bu etkinlik sırasında bir dizi yeni ürününün tanıtımını da gerçekleştirdi. Bunlar arasında Huawei'nin 'hepsi bir yerde' akıllı ev çözümü, S serisi akıllı ekran ve arabalar için yeni Huawei Smart Screen bulunuyordu.

Huawei'nin yetkili ağızlarından Richard Yu, 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, şirketin nesnelerin interneti ekosisteminin tamamen yükseltilmiş olacağını ve zenginleştirilmiş akıllı ev ekosistemi oluşturulacağını söyledi. Huawei, bu teknolojisini derinleştirmeye devam edeceğini duyurdu.

Huawei, düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıttı

Çinli teknoloji devi, çoklu endüstri iş birliği akıllı ekosisteminin bir parçası olarak HUAWEI Vehicle Smart Screen'i tanıttı. Bu akıllı araç ekranı, dağıtımlı teknolojiyle donatılmış ilk otomobil terminal cihazı. Ayrıca telefon ile Huawei Smart Vehicle Screen arasında bağlantı kurabilen, HUAWEI HiCar tarafından desteklenen ilk araç içi ürünü.

HUAWEI HiCar sayesinde akıllı telefondaki uygulamalar ve servisler, arabadaki akıllı ekrana aktarılabiliyor. Cihazlar arasında ilk eşleştirme yapıldıktan sonra Huawei akıllı telefonları araçtaki akıllı ekrana bağlanabiliyor ve bunun için telefonu cepten çıkarmaya bile gerek kalmıyor. Arabalar için geliştirilen bu akıllı ekranın ön siparişi 30 Aralık'ta satışları ise 8 Ocak'ta başlayacak.

Huawei Smart Screen S'in toplamda 6 modeli ve 55 inç, 65 inç, 75 inç olmak üzere üç ekran boyutunu bulunuyor. Yeni Smart Screen S modelleri akıllı etkileşimler, ekranlar arası deneyim ve nesnelerin interneti kontrolünü sunuyor. Yeni Smart Screen S modellerinin fiyatları ve çıkış tarihleri şöyle:

55 inç 60 Hz Smart Screen S : 3.299 yuan (3.850 TL) – ön sipariş: 21 Aralık – satış: 26 Aralık

: 3.299 yuan (3.850 TL) – ön sipariş: 21 Aralık – satış: 26 Aralık 65 inç Smart Screen S : 4.999 yuan (5.840 TL) - sipariş alım: 8 Ocak 2021

: 4.999 yuan (5.840 TL) - sipariş alım: 8 Ocak 2021 65 inç Smart Screen S Pro : 5.699 yuan (6.650 TL) - sipariş alım: 8 Ocak 2021

: 5.699 yuan (6.650 TL) - sipariş alım: 8 Ocak 2021 75 inç Smart Screen S : 6.999 yuan (8.170 TL) – sipariş alım: 8 Ocak 2021

: 6.999 yuan (8.170 TL) – sipariş alım: 8 Ocak 2021 75 inç Smart Screen S Pro: 7.999 yuan (9.349 TL) – sipariş alım: 8 Ocak 2021

Bunlara ek olarak 4.999 yuan fiyata sahip Huawei Mate40 standart sürümü ile 2.688 yuan fiyata sahip HUAWEI WATCH GT 2 Pro ECG 21 Aralık'ta satışa çıkıyor.