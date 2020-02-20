Huawei, EMUI 10'un Yeni Özelliklerini Mate 30'da Test Ediyor

Huawei, EMUI 10'a getireceği yeni özelliklerinin testlerine başladı. Test aşaması için Mate 30 isimli amiral gemisi serisini seçen Huawei, test sürecinin 23 Şubat'a kadar devam edeceğini açıkladı. Huawei, yapacağı testlerden sonra EMUI 10'un yeni özelliklerini tüm kullanıcılara sunacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, kullanıcılarına sunduğu EMUI isimli arayüzü üzerinde çalışmaya devam ediyor. Arayüzün hem performansını iyileştirmek hem de yeni özellikler kazandırmak isteyen Huawei, yapacağı testler için yeni amiral gemisi Mate 30'u seçti. Çindeki Mate 30 serisi kullanıcılar, dün itibarıyla bu testlere dahil olmaya başladılar.

Huawei Mate 30 serisi, şirket için büyük bir öneme sahip. Çünkü Huawei, ABD yönetiminin uyguladığı ticaret yasağından sonra ilk kez bir akıllı telefonunu Google Mobil Servisleri ile değil, Huawei Mobil Servisleri ile donattı. Bu durum, pek çok tüketicinin bu amiral gemisi serisine mesafeli yaklaşmasına neden oldu. Ancak şirket yetkilileri, buldukları her fırsatta Huawei Mobil Servisleri'nin Google'ınkine oranla çok daha iyi olduğunu söylediler.

Huawei, Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzüne hangi özellikleri ekleyeceğini söylemedi. Ancak teknik eleştirmenler, Huawei'nin şu sıralar test etmek istediği özelliklerin Huawei Mobil Servisleri'ne odaklandığını ve uyumluluğu artırmak ile ilgili olduğunu söylüyorlar. Huawei Mobil Servisleri'nin yeni bir hizmet olduğunu düşündüğümüzde, şirketin neler üzerinde çalıştığını kestirmek zor.

Çinli teknoloji devi, Mate 30 serisindeki tüm telefonları EMUI 10'un yeni özelliklerini test etmek için beta kapsamına almış. Buna göre Çin'deki Mate 30 (4G ve 5G), Mate 30 Pro (4G ve 5G) ve Mate 30 RS Porsche Design (5G) etap etap EMUI 10'un beta testlerine dahil olacak.

Çin'deki Huawei Mate 30 serisi kullanıcıları, dün itibarıyla beta testlere katılmaya başladılar. Huawei, başlatılan test sürecinin 23 Şubat saat 00:00'a kadar süreceğini söylüyorlar. Yapılacak testlerin ardından Huawei, EMUI 10'daki yeni özellikleri kalıcı bir şekilde kullanıma sunacak. Ancak Huawei'nin EMUI 10'un yeni ve kararlı sürümünü tüm kullanıcılara ne zaman sunacağı ise henüz bilinmiyor.