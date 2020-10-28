Huawei Tüketici İş Grubu Yazılım Geliştirme Başkanı Wang Chenglu, verdiği bir röportajda EMUI 11 ile Harmony OS arasında çok büyük benzerlikler olduğunu söyledi. Chenglu'nun yaptığı bu açıklamalar, EMUI 11'in Android tabanlı son arayüz olabileceğini düşündürüyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz yıl kendi işletim sistemi Harmony OS'u duyurmuştu. Şirket, bu işletim sisteminin akıllı telefonlardan bilgisayarlara her cihazda çalışabileceğini ileri sürerek, kendi ekosistemini oluşturacağını açıkladı. Ancak Huawei, ABD'nin kara liste kararına rağmen bu işletim sistemini akıllı telefonlarında kullanılmayacağını açıklayıp durdu. Yaşanan son gelişmelerse bu durumun artık değişebileceğini gözler önüne seriyor.

Huawei Tüketici İş Grubu Yazılım Geliştirme Başkanı Wang Chenglu ile yapılan bir röportajın servis edilmesi, Android 11 tabanlı "EMUI 11" isimli arayüzün, Huawei'nin Android ekosistemindeki son yazılım olabileceğini düşündürüyor. Çünkü Chenglu, bu röportaj sırasında EMUI 11 ile Harmony OS arasında çok büyük benzerlikler olduğunu söylüyor.

Chenglu tarafından yapılan açıklamaların, sektörel anlamda çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Çünkü şirket, görünüşe göre EMUI 11'i bir geçiş arayüzü olarak kullandıktan sonra bazı cihazlarına Harmony OS güncellemesi sunacak. Aslında bu durum, Google'ın Android'i ya da Apple'ın iOS ekosistemi için ciddi bir sorun teşkil eder. Ancak Huawei'nin parça tedarik edemiyor oluşu, bu işletim sisteminin Çin dışına bile çıkamayabileceğini düşündürüyor.

Aslına bakacak olursak Huawei, Harmony OS'un ilk sürümü ile ikinci sürümü arasında birbiriyle ters düşen açıklamalar yaptı. Şirket, az önce de belirttiğimiz gibi Harmony OS 1.0'de akıllı telefonlara uzaktı. Ancak Harmony OS 2.0'yle bu durum değişti ve akıllı telefonları da sık sık dillendirmeye başladı. Ayrıca kısa bir süre önce de hangi Huawei telefonların Harmony OS 2.0 desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmeler, Huawei'nin kendi ekosistemi konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.