2-3 aydır Huawei'nin gelmiş geçmiş en hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Şirket, yaptığı duyuruyla dedikoduları doğruladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, rakiplerinin yakınından dahi geçemeyeceği bir hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalıştığı üzerindeki tartışmalar resmen doğruladı. Huawei, gelecek telefonlarında ultra-hızlı ve lityum-silikon bataryalarını kullanacak.

Huawei'nin yeni ultra hızlı şarj teknolojisi, hem yeni teknoloji bir bataryayla hem de 40W çıkışlı yepyeni bir şarj adaptörüyle gelecek. Günümüzde SuperCharge özellikli şarj cihazlarının dahi 22W'a varan çıkışlarla geldiğini düşünürsek işin boyutu gözlerimizde canlanacaktır.

Huawei'nin bu batarya sistemini gelecekte hangi segmentte 'varsayılan' teknoloji olarak kullanacağı şu an için belirsiz. Buna karşın şirketin resmi açıklamalarına kulak kabartmakta fayda var:

"Nasıl ki 'multitouch' teknolojisi ekranların çalışma sistemini baştan sona değiştirdiyse, bizim ultra-hızlı şarj teknolojimiz de insanların akıllı telefon alışkanlıklarını öyle değiştirecektir. Bu yaptığımız yenilik, elektro kimyasal donanımların ultra hızlı şarj bataryalarda ve güç tüketiminin optimize edilmesinde kullanılacak. Huawei, lityumun stabile edilmesi ve mevcut teknolojiye entegre edilmesi üzerinde uğraşıyor."