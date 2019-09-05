Huawei, çentiksiz ekranlı ve açılabilir ön kameralı yeni modeli Enjoy 10 Plus'ı duyurdu. Telefon, donanımsal özellikleriyle Y9 Prime modeline benzerlik gösterirken tasarımı ve açılabilir ön kamerasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, ABD'nin yaptırımlarına rağmen yeni modellerini piyasaya sürmeye hız kesmeden devam ediyor. Şirket şimdi de, 6.59 inçlik çentiksiz ekranıyla kullanıcılara fazlasıyla etkileyici bir görüntü alanı sunan, açılır ön kameralı yeni modeli Enjoy 10 Plus'ı tanıttı.

Çerçeveleri mümkün olduğunca dar tutulan Enjoy 10 Plus, donanımsal açıdan Huawei'nin Y9 Prime modeliyle benzerlik gösteriyor. Dilerseniz lafı uzatmadan, Huawei Enjoy 10 Plus'a daha yakından bakalım.

Karşınızda Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 10 Plus'ın 6.59 inçlik ekranı, "TUV Rheinland" sertifikasına sahip. Bu da Huawei'nin yeni modelinin, gözler için zararlı olan mavi ışığı filtrelediği anlamına geliyor. Ayrıca Huawei Enjoy 10 Plus'ın ekranı, kullanıcılara FHD+ çözünürlük imkanı sunuyor. Telefonun ekran kasa oranı ise yüzde 91 seviyelerinde.

Telefonun donanımsal özelliklerinin Y9 Prime modeline benzediğinden bahsetmiştik. Tıpkı o modelde olduğu gibi Huawei Enjoy 10 Plus'ta da Kirin 710F işlemci kullanılıyor. Ancak bu telefon, 8 GB RAM'le destekleniyor ve bu da kullanıcılar için fazlasıyla yeterli. Huawei Enjoy 10 Plus ayrıca, 128 GB'lik depolama alanıyla dikkatleri üzerine çekerken, sahip olduğu microSD desteğiyle zaten yeterli olan bu depolama alanı artırılabiliyor.

Huawei Enjoy 10 Plus teknik özellikleri

12 nm Kirin 710F işlemci

6.59 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde LTPS IPS ekran (TUV Rheinland sertifikasına sahip)

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri

128 GB, UFS 2.1 depolama alanı (microSD desteği mevcut)

GPU Turbo 3.0 desteği

16 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığında açılabilir ön kamera

48 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera

8 megapiksel çözünürlüğünde, ultra geniş açılı sensör

2 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığında derinlik sensörü

EMUI 9.1

Arka kısımda bulunan parmak izi okuyucu sensör

Çift SIM desteği

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2

4.000 mAh batarya (10 watt şarj destekli)

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Huawei Enjoy 10 Plus, RAM seçeneklerine göre farklı fiyat etiketlerine sahip. Dilerseniz şimdi de fiyatlandırma seçeneklerine bakalım:

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanlı versiyon 210 dolar (yaklaşık 1.200 TL)

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanlı versiyon 250 dolar (yaklaşık 1.500 TL)

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanlı versiyon 295 dolar (yaklaşık 1.675 TL)

Ancak bu fiyatların Çin piyasası için belirlenmiş olduğunu, ürünün Türkiye'ye gelmesi halinde fiyatında değişikliklerin olabileceğini hatırlatmakta fayda var.