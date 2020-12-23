Huawei, Enjoy 20 SE olarak isimlendirdiği bütçe dostu yeni telefonunu duyurdu. Kirin 710A işlemciden güç alan telefon, günlük ihtiyaçlar için geliştirilmiş durumda. Dörtlü kamera kurulumu ve 5.000 mAh kapasiteli bataryası olan cihaz, ocak ayında piyasaya sürülecek.

ABD yönetiminin uyguladığı ambargoya rağmen çalışmalarını devam ettirmekte kararlı olan Huawei, bugün adeta bir çıkartma yapıyor. Geçtiğimiz saatlerde yeni dizüstü bilgisayarları ile orta segment yeni telefonlarını tüketicilerle buluşturan şirket, şimdi de giriş orta segment arasına sıkışıp kalan Enjoy 20 SE isimli telefonunu duyurdu.

Huawei Enjoy 20 SE, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Delikli bir yapıda ekranı olan telefonun 8 MP çözünürlük sunan bir ön kamerası bulunuyor. Telefonun arka kısmındaysa dörtlü kamera kurulumunun varlığını görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, derinlik odaklı kamera ve bir de makro kamera yer alıyor.

Huawei Enjoy 20 SE'nin tasarımı şöyle

Huawei'nin yeni akıllı telefonu, Kirin 710A işlemciden güç alıyor. Bu güç, 4 GB ya da 8 GB RAM ile destekleniyor. Depolama alanı cephesindeyse 128 GB'yi görüyoruz. Telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası ise 22,5 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzüyle gelen telefon, üç farklı renk seçeneğiyle tüketicilere ulaşacak.

Huawei Enjoy 20 SE teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç FHD+ (2.400 x 1.080 piksel)

6.67 inç FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) İşlemci: Kirin 710A

Kirin 710A RAM: 4 GB ya da 8 GB

4 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Arka Kamera: 13 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + derinlik + makro

13 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.4) + derinlik + makro Batarya: 5.000 mAh (22,5 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (22,5 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1

Huawei'nin yeni akıllı telefonu, 8 Ocak'ta Çin pazarı için ön siparişe açılacak. 15 Ocak'ta resmen satışa sunulacak telefonun Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor. Telefonun fiyat durumu ise şöyle olacak;