Çentikli Bütçe Dostu Telefon Huawei Enjoy 9 Tanıtıldı

Huawei'nin en yeni fiyat/performans telefonu Enjoy 9 tanıtıldı. Tasarımı ve özellikleriyle oldukça etkileyici bir cihaz olan Enjoy 9, çift kamerası ile de iyi fotoğraflar çekebiliyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, şirketin en sevilen akıllı telefon serilerinden biri olan Enjoy’un en yeni üyesi Huawei Enjoy 9’u tanıttı. Huawei tarafından geliştirilen HiSilicon bir işlemci yerine Qualcomm Snapdragon işlemciyi tercih eden cihaz, Ekim ayında tanıtılan Enjoy 9 Plus’ın bütçe dostu varyantı olarak tüketicilere sunuluyor.

Su damlası çentikli bir tasarım benimseyen cihazın oldukça küçük bir çentiği ve standart bir akıllı telefona göre nispeten ince alt çerçeveleri bulunuyor. Bu sayede yeni Huawei Enjoy 9’un ekran/gövde oranı, seviyesindeki diğer cihazlarla kıyaslandığında oldukça memnun edici seviyede. Ayrıca çift arka kameraya sahip olan cihaz, fotoğraf konusunda da başarılı işler çıkarıyor.

Huawei Enjoy 9 Özellikler

Snapdragon 450 işlemci

3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama

6.26 inç HD+ IPS LCD ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13 MP + 2 MP çift arka kamera

8 MP ön kamera

4,000mAh batarya

Mavi, kırmızı, siyah ve mor olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan yeni Huawei Enjoy 9, 730 TL fiyat etiketine sahip olacak. Ancak yerel vergilerin eklenmesi ile birlikte bu fiyatın Türkiye için daha yüksek bir mebla olması muhtemel.