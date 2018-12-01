Huawei Enjoy Max'in 'Kehribar Kahverengi' Versiyonu Satışta

Huawei Enjoy Max'in yeni renk seçeneği 'Kehribar Kahverengi' raflardaki yerini aldı.

15 Ekim'de Çinli üretim devi Huawei; Huawei Enjoy 9 Plus ve Huawei Enjoy Max'i piyasaya sürmüştü. Arka yüzü, çizilmesi kolay olmayan ince taneli bir deri tasarıma sahip olan Enjoy Max'in üç yeni renk seçeneği açıklandı.

Sihirli Gece Siyahı, Gökyüzü Beyazı ve Kehribar Kahverengi olarak açıklanan Huawei Enjoy Max'in yeni renk seçenekleri, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Şimdi ise Huawei, Weibo üzerinden resmi olarak, Huawei Enjoy Max kehribar rengi renk seçeneğinin resmi web sitesinde bulunabileceğini duyurdu. Telefonun 4GB + 64GB versiyonu 244 dolara, 4GB + 128GB versiyonu ise 287 dolara satılıyor.

2244 × 1080 çözünürlüğe sahip 7.12 inçlik bir ekranla gelen telefon, Qualcomm Snapdragon 660AIE işlemcisine sahip. Yapay zeka içeren sahne tanıma desteği ile 16MP + 2MP çift arka kamera ile gelen Huawei Enjoy Max'in ön kamera çözünürlüğü ise 8 Megapiksel. Telefon ayrıca, aydınlatmanın gözler için güvenli olmasını sağlayan Alman Rheinland standardında, yüksek ışıkta bir biyo-güvenlik sertifikasına sahip.