Huawei Enjoy Max ve Enjoy 9 Plus - Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, fiyat/performans telefonu arayanları muhteşem bir alternatif olacak yeni Huawei Enjoy Max ve Enjoy 9 Plus'ı resmi olarak tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz ay Honor tarafından tanıtılan Honor 8X ve 8X Max modellerinin revize edilmiş versiyonları olan Huawei Enjoy Max ve Enjoy 9 Plus modellerini resmi olarak tanıttı. Cihazlar, Honor markalı kuzenlerinden ufak tefek farklara sahip olsalar da büyük ölçüde aynı donanıma sahipler.

Her iki Enjoy modeli de Honor kuzenlerinin aksine tek bir RAM seçeneğine sahip. Ancak her iki modelin de hem 64GB hem de 128GB dahili depolama alanı seçeneği bulunuyor. Huawei Enjoy 9 Plus, Honor 8X’e göre arka kamerada küçük bir çözünürlük kaybı yaşıyor. Buna karşın önde bulunan çift selfie kamerası, bu küçük kaybın unutulmasını sağlıyor.

Huawei Enjoy 9 Plus Özellikler

Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU

4GB + 64GB/128GB depolama

6,5 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera

16MP, f/2.0 diyafram + 2MP çift ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

4000mAh hızlı şarj destekli batarya

Huawei Enjoy Max Özellikler

Snapdragon 660/636 işlemci, Adreno 509/512 GPU

4GB + 64GB/128GB depolama

7.12 inç (2244×1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP, f/2.0 diyafram + 2MP çift arka kamera

8MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

5000mAh hızlı şarj destekli batarya

Huawei Enjoy 9 Plus’ın 64GB depolama alanı bulunan versiyonu 1249 TL, 128GB depolama alanı bulunan versiyonu ise 1419 TL fiyat etiketine sahip olacak. Huawei Enjoy Max ise 64GB depolama alanı ile 1419 TL, 128GB depolama alanı ile 1669 TL fiyat etiketine sahip olacak. Her iki cihazın fiyatları için de vergilerin dahil edilmediğini hatırlatalım.