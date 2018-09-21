Huawei'nin Yeni Kablosuz Kulaklığı Telefonunuzu Şarj Edecek

Apple, kablosuz şarj cihazı konusunda yerinde saymayı geçtik geri adım atıyor. Piyasadaki boşluğu iyi değerlendirmeye çalışan Huawei, daha önce görmediğimiz bir ürünle karşımıza çıkacak.

Son aylarda daha önce hiç olmadığı kadar agresif politikalar izleyen ve piyasada öncü olmayı iyiden iyiye kafaya takmış olan Huawei, bu kez daha önce görülmemiş bir ürünle karşımıza çıkıyor: Freebuds 2 Pro. Özünde sadece 'kablosuz kulaklık' olarak tanımlayabileceğimiz bu cihazın enteresan bir özelliği mevcut: Kulaklığın kutusu aracılığı ile hem kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz hem de yeterli şarja sahipse telefonunuzu...

'Qi charging' teknolojisini kullanan bu kulaklık ve kutusu sayesinde, uygun bütün telefonları; hatta muhtemelen iPhone'unuzu dahi şarj edebileceksiniz. Bu sayede piyasada Apple'ın yarattığı o kocaman 'kablosuz şarj cihazı' boşluğu da Huawei tarafından biraz doldurulmuş olacak.

Kulaklığa dair muhteşem bir özellikten daha bahsederek haberimizi noktalayalım: Eğer ki Freebuds 2 Pro'yu Mate 20 veya Mate 20 Pro ile eşleştirirseniz, kulaklığınız bir anda sesli asistana dönüşüyor ve Google Asistan ile tam uyumlu hale geliyor. Bu enteresan ürünle ilgili haberler ve çıkış tarihini öğrendiğimizde sizlerle paylaşıyor olacağız.