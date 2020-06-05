Huawei, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni kablosuz hoparlörü FreeGo'yu duyurdu. Huawei'nin yeni kablosuz hoparlörü, sadece 12 santimetre çapıyla kompakt bir yapı sunarken, ses kalitesiyle beklentileri aşıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, Çin'de düzenlemekte olduğu bir etkinlikle yeni ürünlerini duyuruyor. Şirket etkinlik kapsamında şimdi, yeni bir kablosuz hoparlör olan "FreeGo"yu tüketicilerle buluşturdu. Huawei'nin yeni kablosuz hoparlörü hem tasarımı hem de performansı ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre FreeGo, fazlasıyla kompakt bir yapıya sahip. Şirket, yaptığı açıklamalarda yeni kablosuz hoparlörünün gövdesinin sadece 12 santimetre çapında olduğunu söylüyor. Dolayısı ile ürün, kompakt tasarımları sevenler için biçilmiş kaftan.

Karşınızda Huawei FreeGo

Kablosuz hoparlörün ses kalitesini yüksek tutmak isteyen Huawei, kullandığı alüminyum alaşımlı malzemeyle özellikle de bass kalitesinin daha iyi hissedilebilmesini amaçlıyor. Şirket, tiz seslerin de mümkün olması gereken en yüksek kalitede sunulması için biyolojik yüksek frekanslı bir diyafram kullanıyor. Ayrıca Huawei, bu küçük kablosuz ürüne iki tane hoparlör yerleştirmiş durumda.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre FreeGo, ses kalitesinin yanı sıra bağlantı açısından da yüksek kalite vadediyor. Öyle ki yetkililer, bu kablosuz hoparlörün 3 metre mesafeye kadar rahatlıkla bağlantı kurabileceğini söylüyor. Ayrıca FreeGo, "Huawei Share" desteğine de sahip ve bu destek, özellikle de Huawei markalı telefon kullanan tüketiciler için büyük avantajlar sağlıyor.

Huawei FreeGo'nun küçük yapısı, bu ürünün bataryasının da küçük olduğunu düşündürebilir. Ancak Huawei, FreeGo'nun 15 dakikalık bir şarjla iki saatlik kullanım imkanı sunduğunu ifade ediyor. Ayrıca Huawei, yeni kablosuz hoparlörüne hızlı şarj desteği de eklemiş durumda. FreeGo'nun fiyatı ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de henüz açıklanmadı.