Huawei, Genişletilebilir Akıllı Telefon Ekranı Patenti Aldı

Akıllı telefon dünyasının devlerinden Huawei, ilk katlanabilir akıllı telefonunu geçtiğimiz sene çıkarmıştı. Şirket, piyasada henüz yeni sayılan katlanabilir telefondan sonra yeni bir tasarımın daha patentini aldı. Görünüşe göre katlanabilir ekranlardan sonra hedef genişletilebilir ekranlar olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz sene çıkardığı Huawei Mate X ile birlikte katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapmıştı. Şirket, bu senenin başlarında ilk katlanabilir akıllı telefonunun geliştirilmiş bir sürümü olan Huawei Mate Xs’yi çıkardı.

Şirket, çıkardığı bu yeni katlanabilir telefonda kullanıcılarına daha iyi bir ekran kalitesi, daha kullanışlı bir menteşe ve gelişmiş performanslı Kirin 990 yonga seti sunuyordu ancak bu iki katlanabilir akıllı telefonun bazı ortak noktaları da bulunuyordu. Ortak noktalarından bir tanesi, her iki telefonun da dışa doğru katlanıyor olmasıydı. Yani Mate X ve Mate Xs katlandığında ortaya çift ekranlı bir telefon çıkıyordu.

Genişletilebilir ekran patenti:

Katlanabilir akıllı telefonlar daha geçen sene piyasaya sürülmeye başlanmış olsa da şirketler yeni çalışmalarına şimdiden başladı. Huawei de üzerinde çalıştığı bu yeniliklerden bir tanesinin patentini aldı. Çinli teknoloji şirketi, katlanabilir ekran fikrini bir adım daha öteye taşıyor.

LetsGoDigital’da yer alan habere göre Huawei, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Yönetimi’ne tasarım patenti başvurusunda bulundu. Başvuru, 14 Nisan 2020’de onaylandı. Ayrıca patent, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi veritabanında da listelendi.

Patenti alınan tasarım, nispeten Huawei Mate Xs’ye benziyor ancak ekran, katlanmak yerine arkadan öne doğru genişletiliyor. Ayrıca patent başvurusunda farklı boyutlarda ve varyasyonlarda iki model olduğu görülüyor.

İlk modelde ekran, sağ taraftan ön tarafa çekiliyor. Bu tasarımda cihazın tam ekranda kullanılabilmesi için kullanıcının ekranı hem sağ hem de sol taraftan tutarak genişletmesi gerekiyor ancak çekme mekanizmasının sınırlamaları sebebiyle telefon tam ekran genişliğinde kullanılamıyor. Ayrıca cihazın sol tarafında üç kameranın yer aldığı da görülüyor.

İkinci modeldeyse ilk modelin aksine ekran sol taraftan ön tarafa çekiliyor. İkinci model, ön tarafa %50 kaydırılabilir ekran ekliyor. İlk modeldeyse bu oran %30. Tabii tasarımlar oldukça ilgi çekici olsa da bu tasarımların gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği kesin değil.