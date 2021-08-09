HarmonyOS Kullanıcı Sayısı 50 Milyonu Geçti

CCTV News, Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS'u kullanan cihaz sayısının 50 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Bu kritik eşik, özellikle de HarmonyOS 2'nin dağıtımı sayesinde aşılmış gibi görünüyor. Zira sadece son bir haftada HarmonyOS kullanmaya başlayan cihaz sayısı, 10 milyon.

ABD'nin uyguladığı ambargo nedeniyle kendi işletim sistemi HarmonyOS'u akıllı telefonları için yayınlamak zorunda kalan Huawei, önemli bir barajı aştı. CCTV News tarafından yayımlanan bir rapora göre HarmonyOS kullanıcılarının sayısı, 50 milyon sınırının da üzerine çıktı. Özellikle de HarmonyOS 2, kullanıcıları bu işletim sistemine çekmiş gibi görünüyor.

Yayımlanan rapora göre HarmonyOS, 29 Temmuz'da 40 milyon civarı kullanıcıya sahipti. Ancak yalnız bir haftalık süreç, bu işletim sisteminin 10 milyon kullanıcıyla daha tanışmasını sağladı. Üstelik Huawei, işletim sisteminin dağıtımına tüm hızıyla devam ediyor. Bu da HarmonyOS'un, çok yakın bir gelecekte çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlamış olacak.

Huawei'nin hedefi, orta vadede 300 milyon kullanıcı

50 milyon kullanıcı yeni bir işletim sistemi için hiç fena olmasa da Huawei'nin gözü çok daha yükseklerde. Şirket, önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar 100 cihaz modeli için HarmonyOS dağıtımının yapılacağını söylüyor. Bu ürünler arasında Huawei ile HONOR'un akıllı telefon ile tabletleri bulunacak. Ayrıca diğer akıllı ürünler de bu işletim sistemiyle kullanılabilir hale getirecek. Huawei, her şeyin yolunda gitmesi durumunda yıl sonuna geldiğimizde, 200 milyon kullanıcıya ulaşacağını söylüyor. Bunun üzerine 100 milyon kullanıcı da üçüncü taraf şirketlerin HarmonyOS'lu cihazlarını kullanıyor olacakmış.

Bu arada; Huawei geçtiğimiz hafta bir grup cihaz için daha HarmonyOS güncellemesi sunmaya başladı. Huawei ve HONOR'a ait 14 akıllı telefon modeline gönderilen güncellemeler, bugün bile işletim sistemine yeni kullanıcılar kazandırıyor. Dilerseniz geçtiğimiz hafta itibarıyla güncelleme almaya başlayan modellerin hangileri olduğunu açıklayarak, bu içeriğimizi noktalayalım.