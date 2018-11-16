Huawei Honor 10 Lite'ın İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı

Uygun fiyatlı akıllı telefon tercih edenlerin en sevdiği markalardan biri olan Honor, yeni akıllı telefonu Honor 10 Lite için ilk tanıtım videosunu yayınladı.

Huawei’nin alt markası olan Honor, gelecek hafta düzenleyeceği lansman etkinliği ile şirketin en yeni akıllı telefonu Honor 10 Lite’ı gün yüzüne çıkaracak. Şu ana kadar Weibo’da paylaşılmış olan görseller ve bazı sızıntılar sayesinde cihazın neye benzeyeceğini zaten biliyorduk. Ancak yeni yayınlanan reklam videosu, Honor 10 Lite’ın tasarımını bütünüyle ortaya çıkarmış oldu.

Reklam videosuna göre cihaz, alışık olduğumuz tek renkli arka panel yerine son dönemde gittikçe artan bir popülerliğe ulaşan çift renkli geçişli tasarımı tercih ediyor. Ayrıca cihazın çift arka kamerası da diğer Çinli akıllı telefonların aksine ne iPhone Xs ne de iPhone 8 Plus kamera modülüne benzemiyor.

Cihazın 6.21 inçlik ekranı ile 21 Kasım günü tanıtılacağını biliyoruz. Hala bilinmeyen noktalar ise bellek kapasitesi, kamera çözünürlükleri, fiyat ve satışa sunulacağı tarih. Ancak cihazın lansman günü yaklaştıkça daha fazla teknik ayrıntı çevrimiçi olarak sızdırılacaktır. Honor 10 Lite’ın ilk tanıtım videosunu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.