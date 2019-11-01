Çinli Operatör, Bazı Cihazların 5G'li Olacağını Doğruladı

Bazı bölgelerde 5G hizmeti vermeye başlayan Çinli operatörlerden birisi, 5G destekleyen telefonlar listesinde Honor V30, Magic 3 ve Huawei Nova 6 Pro'nun 5G versiyonları olacağını doğruladı.

Bugün Çin’deki büyük telefon operatörleri, bazı bölgelerde 5G hizmeti sunmaya başladı fakat bu operatörlerden birisi, 5G desteği olmayan bazı cihazların da bulunduğu 5G destekleyen telefonlar listesini yayınladı. Listede yer alan ve henüz çıkmamış olan cihazların arasında çok beklenen Honor V30 da kendine yer buldu.

Liste, Honor V30 5G ile birlikte V30 Pro 5G, Magic 3 5G ve Huawei Nova 6 Pro 5G cihazlarına da yer verdi. Bu cihazların isimlerinin büyük bir operatör tarafından anılmış olması da cihazların gelecekte satışa çıkacağının bir göstergesi. Operatörün yayınladığı listenin yanı sıra Honor V30’a dair başka bir haberimiz daha var.

Honor V30, kanlı canlı görüntülendi:

Ortaya çıkan bir resim sayesinde Honor V30’u çalışırken görmeyi de başardık. Resimde görüldüğü kadarıyla telefon, ekranının sol üst kısmında iki ön kamera bulunduracak. Telefon hakkında çok fazla detay olmamasına rağmen birçok kaynak, Honor V30’da LCD IPS panele sahip ekran göreceğimizi söylüyor.

Daha önce Honor, V30 cihazlarında Kirin 990 yonga setini kullanacağını açıklamıştı. Dolayısıyla bu telefonun 5G destekleyeceğini zaten kesin olarak biliyorduk ancak şirket, bir yandan da yalnızca 4G bağlantıya izin veren Kirin 990’ı duyurduğundan V30 cihazlarının iki farklı versiyonda çıkabileceğini söyleyebiliriz. Bu versiyonların birisi yalnızca 4G desteğine sahip olacakken diğeri 5G desteğine sahip olacak.

Çok beklenen Honor V30 cihazından devam edelim. Bundan üç hafta önce ortaya atılan iddialara göre Honor’un yeni amiral gemisi 60 MP ana kameraya sahip olacak. Bunun dışında telefonun 4.000 mAh bataryası olacağı ve 22,5 W SuperCharge desteğiyle geleceği söylenenler arasında.