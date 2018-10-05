Huawei Honor 7C, Uygun Fiyatıyla A101'de Satışa Sunuluyor

Honor'un en iyi fiyat/performans ürünlerinden biri olan Huawei Honor 7C, 11 Ekim'den itibaren son derece uygun bir fiyat ile A101 mağazalarında satışa sunulacak.

Türkiye’nin en büyük perakende market zincirlerinden biri olan A101, Huawei’nin alt markası olan ve geçtiğimiz bahar aylarında Türkiye pazarına giriş yapan Honor ile önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği neticesinde şirketin en önemli fiyat/performans cihazlarından biri olan Honor 7C, oldukça uygun bir fiyat etiketi ile A101 mağazalarında satışa sunulacak.

18:8 ekranı ve ince çerçeveli tasarımı ile günümüz akıllı telefon trendlerine uyum gösteren Honor 7C, metal gövdesinin altında ise oldukça güçlü bir donanım taşıyor. Snapdragon 450 işlemciden güç alan cihaz, 3GB RAM’i ve 32GB depolama alanı ile seviyesi için oldukça yeterli bellek kapasitesi sunuyor. Ayrıca cihaz, çift arka kamerası ile portre modunu destekliyor.

Honor 7C Özellikler

İşlemci: Snapdragon 450

RAM: 3GB

Depolama: 32GB

Ekran: 5.99 inç Full HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, A101 ile gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında şu açıklamalarda bulundu; ‘’Türkiye pazarı için yeni bir marka olan Honor olarak, genç neslin talebini karşılayacak yeni ürünleri getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Türkiye'nin önde gelen perakendecisi A101 gibi bir ortağa sahip olmak bizi çok mutlu ediyor. Honor 7C, gelişmiş özelliklere sahip, 1399 TL gibi uygun bir fiyatla Türkiye pazarına giriş yapıyor. Uygun fiyat etiketini, heyecan verici teknolojilerle harmanlayan gelişmiş bir akıllı telefon olan bu modeli, A101 ile işbirliği yaparak piyasaya sunduğumuz için gururluyuz. Tüketiciler bu uygun fiyatlı telefona tüm A101 şubelerinden ulaşabilecekler.’’