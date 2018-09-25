Huawei'nin Mate 20 Pro cihazının görüntülerinin yayınlanmasının ardından şimdi de Honor 8C'nin özellikleri ve fotoğrafları ortaya çıktı. Ekim'in ikinci haftası resmi tanıtımı yapılacak 8C, alt modeli 7C ile bazı benzer özellikleri taşıyor.

Huawei, 11 Ekim’de gerçekleşecek olan Honor 8C akıllı telefonunun lansmanı için hazırlanırken TENAA, cihazın özelliklerini yayınladı. Mayıs ayında piyasa çıkan Honor 7C’nin devam modeli 8C, Honor 8X’e göre daha uygun bir alternatif olarak karşımıza çıkacak.

Honor 8C, 6.28 inç LCD ekran ve 720 x 1,520 piksel çözünürlükle geliyor. Ekranda 0,28 inçlik küçük bir de çentik yer alıyor. En-boy olarak bakıldığında Honor 8C, diğer modellere kıyasla uzun bir cihaz olacak.

Yonga setinin ne olacağına dair net bir bilgi yok ancak cihazın Snapdragon 710 ile gelmeyeceği kesin. 7C’deki gibi Snapdragon 450 yonga setiyle gelmesi ise oldukça muhtemel. Telefonun RAM kapasitesi ise 4GB seviyesinde; aynı zamanda Honor 8C, 32 ve 64GB depolama alanı seçenekleri ile karşımıza çıkıyor.

Cihazın kameraları ise Honor 7C’deki kameralarla aynı olacak gibi görünüyor. Yani 13+2 megapiksel çift arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile gelmesi bekleniyor. Diğer kardeşlerinden farklı olarak Honor 8C, 3,900 mAh’lik daha büyük bir bataryaya sahip olacak; kutudan da 10W şarj cihazı çıkacak. Cihazın fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi sızdırılamadı ancak 7C’de olduğu gibi 140 doların üstünde bir fiyat beklenmiyor.