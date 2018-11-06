Huawei Honor 8X'in Türkiye Fiyatı ve Satış Tarihi Belli Oldu

Honor'un en yeni fiyat performans telefonu olan Honor 8X, güçlü donanımı ve etkileyici tasarımı ile birlikte Türkiye'de satışa çıkıyor. Cihazın fiyatı ve satış tarihi gibi detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası olan Honor, düzenlediği basın etkinliği ile orta seviye akıllı telefonu Honor 8X’i Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarına tanıttı. Peki 15 Kasım itibari ile satışa çıkacak olan Honor 8X hangi özelliklere sahip ve cihazın Türkiye fiyatı kaç TL olacak?

iPhone Xs benzeri çentikli bir tasarıma sahip olan Honor 8X, Kirin 710 işlemcisi ile orta-üst segment bir performans vadediyor. Matal çerçeveleri ve plastik arka paneli ile elde premium bir his uyandıran Honor 8X, çift arka kamerası ile fotoğraf konusunda da oldukça iddialı. Cihaz Türkiye’de 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneği ile satışa sunulacak.

Huawei Honor 8X Özellikler

Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU

4GB RAM + 64GB depolama

6,5 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

20MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera

12MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

3750mAh hızlı şarj destekli batarya

Pek yakında çevrimiçi ve perakende teknoloji mağazalarında görebileceğimiz Huawei Honor 8X, Türkiye’de 2299 TL fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak. Döviz kurunun durumu ve akıllı telefonlardan alınan vergiler düşünüldüğünde Honor 8X’in ortalama bir akıllı telefon kullanıcısı için fazlasıyla yeterli bir model olduğu söylenebilir.