Kızaklı tasarımı sayesinde tamamen çerçevesiz bir ekran sunan Huawei Honor Magic 2, üç arka kamerası ile muhteşem bir fotoğraf kalitesi ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile tam güvenlik vadediyor.

Huawei’nin alt markası olan Honor, şirketin en yeni amiral gemisi olan Honor Magic 2’yi resmi olarak tanıttı. Çerçevesiz ekranlı tasarımı, üçlü arka kamera kurulumu ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile yılın en dikkat çeken amiral gemilerinden biri olması muhtemel Honor Magic 2, Çift NPU’lu Kirin 980 işlemcisi sayesinde de oldukça yüksek bir performans ve yapay zeka yeteneği sunuyor.

32.48mm gibi oldukça geniş bir alanda ekran üzerinden parmak izini tarayabilen Honor Magic 2, parmak izi tarayıcı kullanmak istemeyenler için 3D yüz tanıma kilidi de sunuyor. Huawei’nin 40W SuperCharge teknolojisine sahip olan cihaz 3500mAh’lik bataryasını 15 dakikada %50, 30 dakikada %85, 40 dakikada ise tamamen doldurabiliyor. Cihazda selfie odaklı ana kameraya ek olarak 3D destekli iki ön kamerada daha bulunduğunu da belirtelim.

Huawei Honor Magic 2 Özellikler

6.39 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ AMOLED 19.5:9 ekran

Huawei Kirin 980 işlemci, ARM Mali-G76MP10 GPU

6GB RAM, 128GB depolama / 8GB RAM, 128GB/256GB depolama

Android 9.0 Pie işletim sistemi, EMUI 9.0 arayüzü

16MP, f/1.8 diyafram, RGB sensör, 24MP, f/1.8 diyafram, monochrome sensör, 16MP, f/2.2 diyafram, geniş açı sensörlü üçlü arka kamera

16MP, f/ 2.0 diyaframlı ön kamera, 2MP+2MP çift 3D yüz algılama kamerası

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz) (wave2), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 çift band), NFC, USB Type-C

40W SuperCharge destekli 3500mAh batarya

Siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan yeni Honor Magic 2, 6GB RAM, 128GB ROM’lu versiyonu için 3050 TL; 8GB RAM, 128GB ROM’lu versiyonu için 3450 TL; 8GB RAM, 256GB ROM’lu versiyonu için 3850 TL fiyat etiketine sahip olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fiyatlara ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.