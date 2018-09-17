Huawei Honor Play'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Huawei'nin yeni oyun odaklı telefonu Honor Play'in Türkiye fiyatı belli oldu. GPU Turbo desteği ile muhteşem bir performans sunan cihaz, fiyatı ile her kesimi memnun edecek.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Huawei’nin alt markası olan Honor’un birkaç hafta önce tanıtmış olduğu oyun odaklı akıllı telefon Honor Play’in Türkiye fiyatı belli oldu. Amiral gemilerini aratmayan bir donanıma sahip olan Honor Play, özellikle PUBG Mobile oyuncularının bir numaralı tercihi olabilir.

Huawei Kirin 970 işlemcisinden güç alan Honor Play, Mali-G72 MP12 grafik işlemcisine sahip. Üstelik cihaz, GPU Turbo desteği ile oyunlar konusunda donanımının çok üzerinde performans sunuyor. Huawei Honor Play hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei Honor Play Özellikler

İşlemci: Huawei Kirin 970

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Ekran: 6.3 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram

Ön Kamera: 16MP, f/2.0

Batarya: 3.750 mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C

Huawei Honor Play, bugün itibari ile ülkemizde satışa sunulacak. Cihazın fiyatı ise vergiler dahil 2799 TL olacak. Günümüzde amiral gemilerinin 8-10 bin TL bandına yükseldiğini düşünürsek özellikle mobil oyun severler için Huawei Honor Play’in oldukça iyi bir akıllı telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.