Huawei Honor Play'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Huawei’nin alt markası olan Honor’un birkaç hafta önce tanıtmış olduğu oyun odaklı akıllı telefon Honor Play’in Türkiye fiyatı belli oldu. Amiral gemilerini aratmayan bir donanıma sahip olan Honor Play, özellikle PUBG Mobile oyuncularının bir numaralı tercihi olabilir.
Huawei Kirin 970 işlemcisinden güç alan Honor Play, Mali-G72 MP12 grafik işlemcisine sahip. Üstelik cihaz, GPU Turbo desteği ile oyunlar konusunda donanımının çok üzerinde performans sunuyor. Huawei Honor Play hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Huawei Honor Play Özellikler
- İşlemci: Huawei Kirin 970
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB
- Ekran: 6.3 inç Full HD+
- Arka Kamera: 16MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyafram
- Ön Kamera: 16MP, f/2.0
- Batarya: 3.750 mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
- Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, USB Type-C
Huawei Honor Play, bugün itibari ile ülkemizde satışa sunulacak. Cihazın fiyatı ise vergiler dahil 2799 TL olacak. Günümüzde amiral gemilerinin 8-10 bin TL bandına yükseldiğini düşünürsek özellikle mobil oyun severler için Huawei Honor Play’in oldukça iyi bir akıllı telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.