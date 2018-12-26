Huawei Honor V20 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Honor, ön kamerası ekrana gömülü ilk telefonu olan Honor V20'yi tanıttı. Cihaz, tasarımının yanı sıra 48MP'lik arka kamerası ile de oldukça iddialı.

Huawei’nin alt markası olan Honor, daha önce demo sürümünü gösterdiği V serisinin yeni akıllı telefonu Honor V20’yi resmi olarak tanıttı. Infinity-O ekran tasarımı ile Galaxy A8s ve Nova 4’e direkt olarak rakip olan Honor V20, Sony IMX586 1/2-type sensör kullanan 48 megapiksellik arka kamerası ile ise neredeyse rakipsiz.

6.4 inç boyutunda Full HD+ bir ekrana sahip olan Honor V20, oldukça ince alt çerçevelere sahip ve gelişmiş tasarım cihazın %91.82 ekran/gövde oranı sunmasını sağlıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi cihaz, Infinity-O tasarımı ile ön plana çıkıyor ve ekrana gömülü halde bulunan bu selfie kamerası tam 25 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Cihazın tasarımı hakkında dürüst olmak gerekirse Infinity-O tasarım, su damlası çentikli tasarımdan işlevsellik açısından daha kötü diyebiliriz. Zira ön kameranın bulunduğu delik bir çentiğe göre son derece küçük olsa da cihazın köşesini tamamen kullanılamaz hale getirdiğinden su damlası çentikten daha fazla ‘kör alan’ oluşturmuş oluyor.

Huawei Honor V20 Özellikler

6,4 inç (1080x2310 piksel) Full HD+ IPS LCD ekran

Kirin 980 işlemci, ARM Mali-G76MP10 GPU

6GB/8GB RAM, 128GB depolama / 8GB RAM, 256GB depolama

Android 9.0 Pie işletim sistemi

48MP, f/1.8 diyaframlı arka kamera + TOF 3D ikinci kamera

25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NFC, USB Type-C

22.5W hızlı şarj destekli 4000mAh batarya

Siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan yeni Huawei Honor V20, ilk olarak 28 Aralık’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Cihazın 22 Ocak’ta Paris’te küresel lansmanı gerçekleşecek ve global pazarda satışa sunulacak. Cihazın bellek seçeneklerine göre fiyatlandırması şu şekilde olacak: