Honor View 10 İçin Android Pie Güncellemeleri Başladı

Huawei, fiyat/performans telefonlarının piri Honor View 10 için Android Pie güncellemelerini başlattı. Güncellemenin kısa süre içinde tüm cihazlara ulaşması bekleniyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Mate 10 Pro’nun ardından şimdi de Avrupa’daki Honor View 10 akıllı telefonları için Android 9.0 Pie güncellemelerini yayınlamaya başladı. Android işletim sisteminin son sürümü olan Android Pie, Honor View 10’a Huawei arabiriminin en güncel hali olan EMUI 9.0’ı getiriyor.

9.0.0.108 yapı numarasına sahip olan güncelleme, şu an için sadece BKL-L09 model Honor View 10’lara yayınlanıyor. Fakat güncellemenin kısa süre içinde tüm View 10 modellerine ulaşması bekleniyor. Güncelleme ile birlikte GPU Turbo 2.0 desteğine kavuşacak olan Honor View 10, oyun performansını ikiye katlayacak.

Honor View 10, GPU Turbo 2.0’a ek olarak daha hızlı uygulama açılışları, bir şifre yöneticisine, bir seyahat asistanına ve bazı Dijital Sağlık özelliklerine sahip olacak. Dijital Sağlık özellikleri, kullanıcıların akıllı telefon alışkanlıklarını izlemesine ve kendisi için bazı sınırlar belirlemesine yardımcı olacak.