Cihazlarına Android Pie'ı getiren Huawei, bazı modelleri ve alt markası Honor için EMUI 9.0. güncellemesini getiriyor. Şirket, güncellemeyi 31 Ağustos'taki IFA 2018'de tanıtacak.

Android Pie’ın çıkışıyla birlikte birçok akıllı telefon markası da bu yeni versiyona geçişlerini duyurdu. Android Pie’ı kucaklayan Huawei, yakın bir zamanda işletim sisteminin yeni büyük versiyonunu cihazlarına taşıyacağını duyurdu. Android Pie’ın EMUI 9.0 güncellemesinin 31 Ağustos’ta Berlin’de gerçekleşecek IFA 2018’de duyurulması bekleniyor.

Eylül ayında gelecek söz konusu yeni güncellemeyi getirecek olan Huawei, resmi olarak hangi modellere getireceğini açıklamadı. Yeni versiyonun, Mate 9 serisi ve alt marka olan Honor’un, V10 ve Honor 10 modellerine geleceği düşünülüyor. Hatta Huawei, bu iki cihazında da güncellemeyi test etmeye çalıştığını doğruladı.

Huawei’nin Android Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzü, her büyük Android sürümünde olduğu gibi, birkaç iyileştirme getirecek. İyileştirmelerin neler olduğu daha bilinmese de batarya konusunda bir iyileştirme yapılması muhtemel görünüyor.