Huawei ile BTK'nın iş birliğinde başlatılan "Ar-Ge Kodlama Maratonu" duyuruldu. Çok iyi yazılım bilgisine sahip olmayan kişilerin de katılabilecekleri program, çeşitli eğitimler ve yarışmalar içeriyor. Üstelik derece alan 10 kişiye de MateBook X hediye edilecek.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğinde yeni bir eğitim ve yarışma programı başlattı. BTK'nın geçtiğimiz yıl devreye soktuğu BTK Akademi üzerinden katılım gösterilebilen program, yazılımcı olmaya merak salmış gençlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Üstelik bu programa katılmak için iyi seviyede yazılım bilmek gerekmiyor.

Huawei ile BTK iş birliğinde başlatılan program, "Ar-Ge Kodlama Maratonu" olarak isimlendiriliyor. Katılımcılar, program kapsamında kendilerine sunulan iki seçenekten birini tercih ederek, bu yönde hem eğitim alacaklar hem de katılacakları yarışma sonunda ödül kazanabilecekler. Peki Ar-Ge Kodlama Maratonu'nun detayları neler? Dilerseniz şimdi de bu sorunun cevabına bakalım.

Ar-Ge Kodlama Maratonu'na ilişkin bilinmesi gerekenler

Ar-Ge Kodlama Maratonu'na katılmak isteyen kişilerin, öncelikle yapay zeka ya da Huawei Mobil Servisleri kategorilerinden bir tanesini seçmesi gerekecek. Daha sonra BTK Akademi üzerinden kendisine açılacak eğitimi tamamlayacak olan katılımcı, 13-20 Haziran tarihleri arasında yapabileceği ön eleme sınavına girecek. Bu sınavdan iyi bir puan almayı başaran katılımcılar, final etabına girmeye hak kazanacaklar.

Program kapsamında finale kalan katılımcılar, kendilerine önceden verilecek bir projeyi tamamlamaya çalışacaklar. 21-27 Haziran tarihleri aralığında gerçekleşecek bu sürecin sonunda tamamlanan projeler, bir komite tarafından incelenecek. Komite, 28 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri aralığında derece kazanan katılımcıları açıklayacak. Hazırladığı proje ile derece almayı başaran 10 katılımcı, bu program sonunda Huawei MateBook X kazanma şansı yakalamış olacak.

Eğer sizler de BTK ile Huawei iş birliğinde oluşturulan Ar-Ge Kodlama Maratonu'yla ilgili daha detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.