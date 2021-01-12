Huawei, ekranın üstünde bulunan bildirim çubuğunu ekranın üst kavisine taşıyan ve ekrana gömülü ön kamerayla gelen ilginç bir akıllı telefon patenti aldı. Söz konusu tasarım, hem ekran/gövde oranını hem de ekran kullanım alanını artırıyor.

İki yanı kavisli ekrana sahip akıllı telefonlar uzun yıllardır hayatımızda. Ancak ekranın dört yanında kavis bulunan akıllı telefonların nispeten yeni olduğunu söyleyebiliriz. Huawei, geçtiğimiz yılın ilk yarısında duyurduğu Huawei P40 ailesi ile dört yanı kavisli ilk akıllı telefonu zaten piyasaya sürmüştü Ancak Huawei’nin almış olduğu yeni patent, dört yanı kavisli ekran tasarımına yeni bir işlevsellik kazandırıyor.

Mayıs 2020’de Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’ne (CNIPA) başvurulan ve 12 Ocak 2021 itibarıyla onaylanarak yayınlanan patentin görsellerine göre Huawei, akıllı telefon ekranlarının üst kısmında bulunan ve şarj durumu, hücresel veri, Wi-Fi, uygulama bildirimleri gibi simgelerin yer aldığı bildirim çubuğunu ekranın üst kısmındaki ince kavise taşıyor.

Huawei, yeni akıllı telefon patentinde ekrana gömülü ön kameraya yer verdi

Ekran çerçeveleri ne kadar inceltilirse inceltilsin, ekranın üst kısmında hatrı sayılır bir alan kaplayarak gerçek tam ekran deneyiminin önüne geçiyordu. Huawei, bildirim çubuğunu küçültüp, ekranın üstündeki ince kavise taşıyarak ekranın kullanım alanını artırmış oluyor. Eğer patent görsellerindeki teknoloji LetsGoDigital tarafından oluşturulan konseptteki gibi hayata geçirilirse bildirim çubuğu, simgeler ekranın üst çerçevesine taşınmışçasına tasarımla bütünleşecek.

Söz konusu patent görselinin arka kısmında ise oldukça büyük bir modülün içine gizlenmiş dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca söz konusu kamera modülünün son derece büyük bir çıkıntıya sahip olduğunu da belirtelim. Huawei’nin patentte yer alan tasarımı gerçek bir ürüne dönüştürüp dönüştürmeyeceği bilinmez ancak şirketin ekran kullanım oranını artırmayı planladığı su götürmez bir gerçek.