Huawei İlk Masaüstü Monitörünü Duyurdu: İşte Fiyatı

Huawei; PC, dizüstü bilgisayar ve diğer görüntü sağlayıcılarıyla uyumlu ilk masaüstü monitörünü duyurdu. Hiç de fena sayılmayacak özelliklere sahip olan monitör, bu özelliklere göre uygun sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip.

Çinli teknoloji devi Huawei, yayınladığı bir basın bülteni ile ürün portföyüne yeni bir kategori daha eklediğini duyurdu. Huawei tarafından yapılan açıklamalara şirketin ilk masaüstü monitörü olacak Huawei Display 23.8″, 14 Nisan itibarıyla resmen piyasaya sürülecek.

Peki tüketiciler, Huawei’nin ilk masaüstü monitöründen neler beklemeli? Her şeyden önce Display 23.8″in Huawei’nin MateBook dizüstü bilgisayarlarında da görmüş olduğumuz çerçevesiz tasarım anlayışını koruduğunu belirtmemiz gerekiyor. Üç tarafı yalnızca 5,7 mm kalınlığında çerçevelerle kaplı olan Huawei Display 23.8″, yüzde 90 ekran/gövde oranı sunuyor.

Adından da anlayabileceğiniz gibi 23,8 inç büyüklüğünde, IPS bir panel ile gelen Display 23.8″, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre NTSC renk paletinin yüzde 72’sini destekleyen bu masaüstü monitör, 178 derecelik geniş bir görüş açısı ve 1000:1 kontrast oranı sunuyor.

TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık sertifikası ve Titreşimsizlik sertifikası alarak göz sağlığı konusundaki başarısını da kanıtlamış olan Huawei Display 23.8″, yaklaşık 207 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Huawei, Display 23.8″in satışa sunulacağı pazarlarda ön siparişleri başlattı ve ön sipariş verenlere 42 dolarlık indirimin yanı sıra MateDock 2’yi de hediye olarak sunuyor.