Akıllı telefon piyasasında Apple’ı en çok zorlayan marka Huawei, iPhone'un batarya eksikliğine vurgu yapmak için iPhone kuyruğundaki kişilere powerbank dağıttı.

Çin’li akıllı telefon üreticisi Huawei, iPhone XS ve XS Max satışa çıktığında Amerika’nın en büyük telefon üreticisinin İngiltere’deki mağazasının önüne bir kamyon yolladı.

Huawei’nin ücretsiz meyve suyu dağıtan kamyonu, dağıttığı meyve sularının üzerine ‘‘Daha uzun süren zevk’’ etiketini koydu ve ‘‘Elmadan (Apple) eser yoktur’’ ibaresini koymayı da unutmadı.

Apple’ın amiral gemileri, teknoloji devinin satışlarında bir artış olması ümidiyle satışa sunuldu. Ancak Huawei sessiz bir rakip olmamakta kararlı. Kendi telefonlarının çok daha uzun süre dayanacağını iddialı bir şekilde öne süren Huawei Apple ile dalgasını da geçmiş bulunmakta.

Bunu ilk defa yapmayan Çin’li teknoloji devi, San Francisco’daki Apple lansmanında resmi Twitter hesabından Apple’ın yeni telefonuyla ismini vermeden dalga geçen bir tweet atmıştı.

''Belirli bir yeni (!) telefon ve kamerası hakkında baya yaygara yapılıyor. Yeni (!) ancak daha iyi ya da daha akıllı değil. #HuaweiP20Pro'yu seç''

Yeni telefonunun yakında çıkacağını bildiğimiz teknoloji devinin bu hareketi, çıkartacakları telefona olan heyecanımızı daha da fazla arttırıyor.