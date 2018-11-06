Huawei'nin Yeni Mağazasını Nereye Açacağı Belli Oldu

Çinli akıllı telefon üretici Huawei'nin Türkiye'de yeni bir mağaza açması zaten bekleniyordu. Şirkete yakın kaynaklar, mağazanın ne zaman ve nereye açılacağının ipuçlarını sağladılar.

Geçtiğimiz haftalarda Linkedin’de verdiği iş ilanı ile Türkiye’de bir mağaza açacağının sinyallerini veren dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei, edinilen bilgiye göre İstanbul’daki ilk mağazasının kapılarını gelecek ay açacak.

İstanbul Sarıyer’de bulunan İstinye Park'ta açılacak olan Huawei mağazasının açılışı Aralık ayı içerisinde gerçekleşecek ve tüketiciler, Çinli akıllı telefon üreticisinin en yeni akıllı telefonlarını ve diğer ürünlerini bu mağazada inceleyebilecek ve satın alabilecek. Mağazanın tam açılış tarihi henüz bilinmiyor olsa da kaynaklar, yeni yıl gelmeden açılışın gerçekleşeceğini söylüyor.

Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisi olan Huawei, özellikle son birkaç yıl içinde oldukça dikey bir ivme ile satışlarını artırmış durumda. 2018 yılının üç finansal çeyreğinde de Apple’ı geride bırakmayı başarmış olan Huawei, Samsung’un ardından dünyanın en çok satan ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor. Şirketin Türkiye operasyonlarını genişletmesi, akıllı telefon pazarının %52’si Samsung’da olan Türkiye için oldukça önemli.