Huawei, Katlanabilir Telefonun 2019'da Geleceğini Açıkladı

Huawei CEO'su Richard Yu, sızdırılan söylentileri doğrulayarak firmanın katlanabilir yeni telefonunu gelecek sene çıkaracağını söyledi.

Huawei lansmanını yeni düzenlediği Mate 20 ailesini tanıtmak ile meşgulken CEO Richard Yu, yeni nesil 5G teknolojisini destekleyen ve Huawei'nin ilk katlanabilir telefonu olma özelliğini gösterecek olan telefonun önümüzdeki haziran ayında bizlerle olabileceği haberini duyurdu.

Geçtiğimiz Eylül ayında Yu, gazetelere verdiği demeçte "Katlanabilir telefonlar hem ceplerimizde kolay taşınılabilir hem de açıldığında bir tablet ekranı kadar büyük ve kullanışlı olabilir" diyerek Huawei'nin katlanabilir telefonlara olan ilgisini açıkça göstermişti.

Her şey beklenildiği gibi gerçekleşirse Samsung, pazara katlanabilir telefonu Galaxy F ile daha önce girecek. Kasım ayının ilk haftasında düzenlenecek olan Samsung Geliştirici Konferansı'nda belki bir açıklama duyabiliriz. Önümüzdeki sene Las Vegas'ta gerçekleşecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ise tüm soru işaretleri ortadan kalkacak.

Katlandığında 6.4 inç fakat açıldığında 7.3 inç boyutunda olacağını tahmin ettiğimiz devasa boyuttaki Galaxy F, DJ Koh'un söylediklerine göre belki de Galaxy s10'dan önce yeni 5G teknolojisine sahip olan telefonu olabilir. Herkes büyük bir sürprize hazırlıklı olsun.