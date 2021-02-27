Huawei, Kirin 990 İşlemcili P40 4G Modelini Tanıttı

Huawei, gücünü Kirin 990 yonga setinden alan P40 4G modelini sessiz sedasız tanıttı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen P40 modeliyle aynı özellikleri taşıyan akıllı telefonda, adından da anlaşılacağı üzere 5G desteği bulunmuyor.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz yılın bahar aylarında tanıttığı P40 ailesine yeni bir üye daha ekledi. Huawei P40 4G olarak adlandırılan yeni model, orijinal P40 modeliyle benzer özellikleri taşıyor ancak cihazda 5G desteği bulunmuyor.

6,1 inç büyüklüğümde 1080 x 2340p çözünürlüğü destekleyen OLED ekranla gelen Huawei P40 4G, işletim sistemi tarafında Play Store hizmetlerinden yoksun olarak Android 10 tabanlı EMUI kullanıcı arayüzünü kullanıyor.

Huawei P40 4G neler sunuyor?

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen P40 modeliyle aynı özellikleri paylaşan P40 4G, arka tarafta üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu kameralar sırasıyla 50 MP geniş açı, 8 MP telefoto ve 16 MP ultra geniş açı lenslerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ön taraftaysa 32 MP'lik bir selfie kamerası ile biyometrik tarama için IR TOF 3D tarayıcı bizleri karşılıyor.

Donanım kısmına geçtiğimizde gücünü 4G destekli Kirin 990 yonga setinden alan Huawei P40 4G, bellek tarafında 8 GB RAM ile 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Telefonun 3.800 mAh büyüklüğündeki bataryası ise 22,5 W'lık hızlı şarjı destekliyor.

Huawei P40 4G, yarından itibaren 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla birlikte 3.999 yuandan (4.583 TL) Çin'de satışa sunulacak.

Huawei P40 4G teknik özellikleri: