Çinli teknoloji şirketi Huawei, zamanını sadece akıllı telefon üretmekle geçirmediğini gösterircesine kuantum bilgisayarları simüle eden bir servisi duyurdu.

Huawei, bugün yaptığı bir duyuruyla yeni dönemde hizmete girecek olan HiQ isimli bulut servisini duyurdu. Sistemin stabilitesi ve uzun süreli hizmet vermesi açısından HiQ'nun tam-genlikte 42 kuantum bitlik, tekil genlikte ise 81 kuantum bitlik devreleri simüle edebilecek bir platform olacağının altı çizildi.

Konuyla ilgili konuşan Huawei'nin Kuantum Bilgisayarlardan ve Yazılımlardan Sorumlu Algoritma Mühendisi Man-Hong-Yung şunları söyledi:

"Kuantum bilgisayarlar günümüzün klasik bilgisayarlarından ayrılan devrimsel bir teknoloji. Kuantum algoritması da yapay zeka algoritmalarına bambaşka bir perspektif kazandırıyor. HiQ bulut servisiyle kuantum bilgisayarlara ve programlamaya oldukça kritik ve önemli bir adım atıyoruz."

Huawei'nin HiQ teknolojisini iyice geliştirmesiyle hem akademik anlamda, hem şirketin kazançlarıyla hem de uzun vadede kullanıcıların daha üst düzey teknolojilerle buluşmasıyla kazan-kazan durumu oluşması bekleniyor. Yeni dönemde muhtemelen HiQ adını Huawei'den sık sık duyacağız.