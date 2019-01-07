Çinli teknoloji üreticisi Huawei, sektördeki en hızlı Arm-tabanlı işlemci olduğunu iddia ettiği Kunpeng 920’yi tanıttı.

Huawei sadece cep telefonu üreten bir firma değil. Çin’in en büyük teknoloji üreticilerinden birisi olan firma, pek çok farklı alanda çalışmalarını devam ettiriyor. Bunlardan birisi de işlemci üretimi.

Firmanın Arm tabanlı işlemcisi Kunpeng 920, veri işleme ve dağınık depolama gibi alanlarda kullanılmak üzere özel olarak üretildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Pazarlama Stratejileri Yöneticisi, Shenzen'de yaptığı basın toplantısında Huawei’nin müşterilerine değer yaratabilmek için bilgi işlem alanına devamlı yatırım yaptığını söyledi. O’na göre ileride bilgi işlem gittikçe genişleyecek ve gelecekte pazar sürekli olarak büyüyecek. Xu, Arm ekosisteminin büyümesi ve çeşitliliğe sahip bir bilişim ortamı oluşması için küresel partnerleriyle beraber çalışacaklarını söylüyor.

Kunpeng 920, yakın zamanda piyasaya çıkan HiSilicon Kirin 980 gibi 7nm üzerine inşa edilmiş bir işlemci. Performans kazancının büyük kısmı işlemcinin en uygun hale getirilmiş dal tahminleme algoritmasından ve artırılmış OP birimi sayısından geliyor. Ayrıca çipte geliştirilmiş bir hafıza alt sistem mimarisi kullanıldı. Arm işlemcinin 64 çekirdeği ise 2.6 GHz’e getirildikten sonra 8 kanallı DDR4 RAM’ler ile eşleştirildi.

SPECint adlı 12 programdan oluşan benchmark testinin sonuçlarına göre cihaz, sektördeki diğer rakiplerinden çok daha hızlı ve 930 üzerinden 920 puan almayı başardı. Ayrıca enerji tüketimi de rakiplerine kıyasla %30 daha aşağı seviyede.

Pazar günü yapılan sunumda ayrıca Huawei’nin yeni amiral gemisi sunucuları olan TaiShan da tanıtıldı. Kunpeng 920 kullanan bu cihazlar yüksek performans, yüksek verimlilik ve yüzde 20’ye kadar performans artışı sağlayabilecek bilişim çizelgesi oluşturma becerisine sahip.

Üç yeni TaiShin modeli de 2019’da piyasada olacak.