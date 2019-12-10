Huawei, akıllı telefon pazarında yakaladığı başarının ardından gözünü farklı bir alana dikti. Şirket, tüketicilere yönelik ilk masaüstü anakartı Kunpeng'i piyasaya sürerek PC donanımlarında da rekabete girmeye hazırlanıyor.

Huawei, yakında piyasaya sürmeyi planladığı Kunpeng 920 ARM v8 destekli masaüstü anakartıyla pc donanımı pazarına girmeyi planlıyor. Kunpeng 920 ARM v8 aslında sunucular için tasarlansa da, Huawei bu işlemcilerin sunduğu esneklikle masaüstü PC segmentinde Intel ve AMD ile rekabet edebileceğini düşünüyor.

Geliştirilen anakart için desteklenen Kunpeng 920 ARM v8 işlemciler, masaüstü bilgisayarlar için 4 ve 8 çekirdekli iki farklı model sunacak. Ayrıca daha sonra piyasaya sürülmesi beklenen sunucu anakartlarıyla 64 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilecek.

7nm teknolojisiyle üretilen işlemci, ARMv8 mimarisine dayanıyor ve 2.6 GHz frekansında çalışıyor. Anakart, PCIe 4.0 arayüzünü destekliyor, 8 kanallı DDR4 bellekler için 2400 MHz'e kadar hız desteği sunuyor ve toplam 640 Gbps bant genişliği sağlıyor.

Yazılım tarafında, sunucu ve yönetim sistemleri için en uygun seçenek olan Linux işletim sistemini destekliyor. Huawei'ye göre, masaüstü anakartı %25 daha yüksek performansla 56 Gbit/s yüksek veri aktarımı sağlıyor.

Ayrıca sinyal bit hata oranı (BER), endüstri ortalamasından %15 daha az ve rakiplerinden %15 daha iyi verimlilik sağlıyor. Huawei, Kunpeng Masaüstü Anakartı D920S10 modelinin yanı sıra S920X00 sunucu anakartını da piyasaya sürmeyi planlıyor.

Kunpeng Masaüstü Anakartı (D920S10) özellikleri:

İşlemci: 4/8 çekirdekli, 2.6 GHz Kunpeng 920 işlemci

Depolama: 6x SATA 3.0 sabit sürücü, 2x M.2 SSD slotu

Hafıza: 4x DDR4-2400 UDIMM slotları, maksimum 64 GB

PCIe: 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x4, ve 1 PCIe 3.0 x1 slotu

Ağ: 2 LOM NIC, GE ağ portları veya optik portlar

USB: 4x USB 3.0 ve 4x USB 2.0