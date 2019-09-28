Huawei, Küresel Amiral Gemisi Mağazası'nı Şenzen'de Açtı

Huawei, küresel amiral gemisi mağazasını Çin’in Şenzen kentinde açtı. Mağaza, Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro almak isteyen insanların akınına uğradı.

Şirketin, buraya küresel amiral gemisi mağazası (global flagship store) demesinin bir sebebi bulunuyor. Mağazada birçok kat ve şirketin neredeyse tüm ürünlerini bir çatı altında deneyebileceğiniz açık bir alan bulunuyor.

Paylaşılan fotoğraflara bakıldığında Huawei’nin sadece akıllı telefonlarını değil aynı zamanda Smart TV’lerini, tabletlerini ve Matebook dizüstü bilgisayarlarını sergilediği görülebiliyor. Yani kullanıcıların yüzlerce Huawei ve Honor ürününü denemek için tek bir mağazaya gitmeleri yeterli olacak.

Mağazanın açılışı

Küresel Amiral Gemisi Mağazası’nın açılışı Mate 30 serisinin Çin’deki çıkışıyla kesişti ve hayranlar telefon alabilmek için mağazaya akın etti. Mağazasının açılışında konuştuğu görülen Huawei CEO’su Richard Yu, Çin’deki Mate 30 modellerinin stoklarda eksik olduğunu dile getirdi.

Mate 30 serisi, ana vatanında olağanüstü bir etki yarattı. Telefon, Çin’deki VMALL mağazasında resmi çıkışını yaptıktan sonra bir dakika içerisinde 500 milyon yuan (yaklaşık 400 milyon TL) barajını aşmayı başarırken satışlar başladıktan sonraki üç saat içerisinde 1 milyondan fazla satış rakamına ulaşmayı başardı.

Her zaman olduğu gibi yeni Huawei modelinin bu kadar satış yapmasını sağlayan en önemli nokta kamerası oldu. Mate 30 Pro, Galaxy Note 10+ 5G’yi geçerek DxOMark’ta en yüksek puanı alan akıllı telefon kamerasına sahip olmayı başardı.