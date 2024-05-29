Kişisel Verileri Koruma Kurulu, taahhütname başvurusunda bulunan Huawei'ye kişisel verileri yurt dışına aktarabilme izni verdi.

Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Limited Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK)'na yaptığı başvurudan olumlu sonuç aldı ve artık kişisel verileri, kullanıcılardan rıza talebinde bulunmadan yurt dışında bulunan sunuculara aktarabilecek.

İşte KVKK'nın internet sitesindeki duyuru:

Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından Kurumumuza sunulan yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması hususundaki Taahhütname başvurusu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmiş ve usul ve esasa dair herhangi bir eksikliğin bulunmadığı görülmüş olup 28.05.2024 tarihinde Kurul tarafından söz konusu veri aktarımına izin verilmiştir.

Peki bu açıklama ne anlama geliyor?

İlgili bendde yer alan ifadelerden biri de ‘yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin yurt dışına aktarılabileceği‘ şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu da Huawei'nin, verilen izin kapsamında, internet kullanıcılarının verilerini rıza aranmaksızın yurt dışına çıkarabileceği anlamına geliyor.

Konuyla ilgili konuşan Bilişim Uzmanı Füsun Sarp Nebil, Türkiye'nin 1995'teki düzenlemeler ile hareket ettiğini ve AB'nin 2016'da koyduğu standartların gerisinde olduğunu, bu düzenlemelerin verilerimizi korumadığını ifade etti.

Öte yandan Huawei, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre Türkiye'deki internet altyapısının yaklaşık yarısının sahibi. Nebil ise bu oranın %80 olduğunu öne sürüyor. Nebil ayrıca bu durumun güvenlik sorunu teşkil ettiğini söylüyor.

Huawei daha önce pek çok ülkede yasaklanmış ve ABD-Çin Ticaret Savaşı esnasında da tartışmaların göbeğinde yer almıştı.