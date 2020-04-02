Huawei, Linux Patent Konsorsiyumu Açık Buluş Ağı'na Katıldı

Çinli teknoloji devi Huawei, dünyanın en büyük Linux patent konsorsiyumu olan Open Invention Network’e (Açık Buluş Ağı - OIN) katıldı. ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımların bir yansıması olarak Google lisansından mahrum bırakılan şirket, sırtını daha önce hiç olmadığı kadar açık kaynaklı yazılımlara yaslamaya başladı.

Linux Vakfı, OpenStack Vakfı ve Cloud Native Computing Foundation dahil olmak üzere açık kaynak odaklı pek çok gruba uzun zamandır üye olan Çinli teknoloji devi Huawei, bu kez de dünyanın en büyük Linux patent konsorsiyumu Open Invention Network’e (Açık Buluş Ağı - OIN) katıldı.

Konuya ilişkin The Register'a açıklamalarda bulunan OIN CEO'su Keith Bergelt, "Sanırım Huawei ile ilk görüşmemiz dokuz yıl önceydi. O zamanlar Huawei açık kaynakla çok fazla ilgilenmiyordu, ancak son dönemde açık kaynak kodlama konusunda çok kararlı ve Linux Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi olarak çok aktif bir hale geldi. Ayrıca Huawei, ekipman tedarikçileri arasında da önemli bir model oldu” dedi.

Huawei’in ABD ile yaşadığı yasal sorunlar hakkında da konuşan Bergelt, “Haklı olsun ya da olmasın, hiçbir fikrim ve bilgim yok. Tek bildiğim, açık kaynak topluluğuyla olan derin ilişkileri. Gözlemlerimi sadece buna dayanarak yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Huawei’in açık kaynaklı yazılımları benimseyerek kendini korumaya aldığını söyleyen Bergelt, Çin'de açık kaynak alanının büyük bir ivme kazandığını ve daha fazla şirketin topluluklarına katılmasını beklediğini belirtti. "ZTE'yi, China Telecom’u ve China Mobile'ı aramızda görmek isteriz. Şu anda 3.200'den fazla üyemiz olmasına rağmen, hala bazı önemli şirketler eksik” diyen OIN CEO'su Bergelt, Çinli firmalar dışında Amazon ve Samsung’un da önemli bir hedef olduğunu belirtti.