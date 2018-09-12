Huawei, İngiltere'de Mate 20 Lite olarak isimlendirdiği Maimang 7 modelini düzenlediği basın etkinliği ile resmen tanıttı.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Huawei, anavatanı Çin’de düzenlediği lansman etkinliği ile yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Huawei Maimang 7’yi resmi olarak duyurdu. 6.3 inç Full HD+ bir ekrana sahip olan cihaz, ekranın altında Galaxy S9 benzeri bir çerçeveye, ekranın üstünde ise iPhone X benzeri bir çentiğe sahip.

GPU Turbo destekli Huawei Kirin 710 işlemcisinden güç alan Huawei Maimang 7, daha iyi bir artırılmış gerçeklik deneyimi için Google AR Core desteği de sunuyor. 24MP+2MP çift ön kameraya sahip olan cihaz HDR Pro, 3D Qmoji gibi gelişmiş özellikler için destek sunuyor. Cihazda ayrıca hızlı şarj destekli 3750mAh batarya yer alıyor.

Huawei Maimang 7 Özellikler

Kirin 710 işlemci, Mali-G51 MP4 GPU

6GB RAM, 64GB depolama, MicroSD kart desteği

6,3 inç (2340x1080 piksel) Full HD+ ekran

20MP, f/1.8 diyafram + 2MP çift arka kamera

24MP, f/2.0 diyafram + 2MP çift ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Hızlı şarj destekli 3750mAh batarya

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS, USB Type-C

Siyah, altın ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan yeni Huawei Maimang 7, 349 dolar (~2250 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyat etiketinin cihazın global fiyatının TL cinsinden karşılığı olduğunu ve vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım. Ayrıca Huawei, cihazı İngiltere’de Mate 20 Lite olarak duyurdu. Bu nedenle ülkemizde de benzer bir isimle satışa sunabilir.