Huawei Mate 20 Ailesi Mercek Altında: Artıları ve Eksileri

Huawei pazara hızlı bir giriş yaparak rakiplerinin dikkatini açık bir şekilde çekti.

Mate 20, her bütçeden kullanıcıya hitap eden bir Huawei akıllı telefon serisi. Birçok inovatif yenilik içeren Mate 20 serisinin en büyük üyesi Mate 20 Pro, bütün diğer rakiplerinin amiral gemilerine meydan okuyan oldukça iddialı bir akıllı telefon.

Samsung Galaxy Note9 ile karşılaştırıldığında çok daha geniş açılı kameraya, çok büyük kapasiteli ve hızlı şarj için 40W gibi çılgın bir şarj cihazına sahip olan Huawei Mate 20 Pro, Android tarafında ilk kez 7nm ile üretilen Kirin 980 işlemcisine sahip. Android 9 Pie işletim sistemiyle halihazırda çalışmakta olan cihazın ana kamerası 1/1.7 inç büyüklüğüne sahip ve rakiplerine göre çok ama çok iyi performans gösteren bir gece moduna sahip.

Artılar

Arka Tarafta Üç Kamera

Huawei Mate 20 Lite'daki 2 kamera oldukça iyi iş görüyor ancak Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro'nun 3 kamerası işleri oldukça iyi seviyelere taşıyor. Monochrome sensörün sunduğu siyah-beyaz fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Kamera konusunda Huawei oldukça başarılı ve kusursuz bir işe imza attı.

Huawei Kirin Yonga Seti

Kirin yonga setleri yıllardır Huawei'nin zayıf noktası olmuştu. Fazla performans sağlayamayan yonga setleri Huawei'nin cihazlarını geride bırakıyordu ancak 2018 itibariyle bu tamamen değişti. Huawei'nin kendi ürettiği yonga seti Kirin artık oldukça iyi işler çıkarıyor. Qualcomm tarafında Snapdragon 845'in GPU performansı Kirin 980'i biraz geçse de Kirin 980, CPU performansında Snapdragon 845'e fark atıyor.

Biyometrik Güvenlik

Ekran içi parmak izi sensörü ve gelişmiş derece yüz tanıma sistemiyle Huawei yıla damgasını vurdu. Huawei Mate 20 Pro ise bu iki özelliğe aynı anda sahip olan ikinci akıllı telefon. (İlki Xiaomi Mi 8 Pro)

Eksiler

Nano SD Kart

Huawei Mate 20'lerle beraber Micro SD kartın yerini alacak Nano SD kartlarını tanıttı. Micro SD karttan çok daha küçük ve aynı zamanda daha büyük kapasitelere sahip olacak Nano SD kartlar kulağa güzel gibi geliyor olsa da fiyatları için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz.

Ön Kamera

Huawei gelmiş geçmiş en iyi arka kamera performansını dünyaya sundu. Mate 20 ailesinin sahip olduğu 24MP kamera ise bazı ufak sorunlara sahip. Selfie konumunda fotoğraf çekildiğinde, normal bir insanın kol uzunluğuyla bile, bazı odak sorunları yaşanabilmekte. Bu da kullanıcılar tarafından eleştirilmekte.

Sonuç olarak, Huawei Mate 20 ailesi her kesimden kullanıcıya hitap eden bir aile olmakla kalmayıp aynı zamanda daha önce yapılmamış inovatif yenilikler getiriyor. Eğer bir akıllı telefon almak istiyorsanız ve akıllı telefonun özelliklerine ve kamerasına (özellikle kamerasına) önem veriyorsanız, son teknolojiyle donatılmış Huawei Mate 20 ailesinin bir üyesini tercih etmenizi öneririz.