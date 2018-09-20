Huawei Mate 20'nin Resmi Duvar Kağıtları İndirmeye Açıldı

Ortaya çıkan Mate 20 ürün kodu, Huawei'nin yeni amiral gemisi için tasarladığı resmi duvar kağıtlarını, canlı duvar kağıtlarını ve temaları ortaya çıkardı.

Yeni bir amiral gemisi tanıtılmadan önce duvar kağıtlarının sızdırılması olağan bir süreç haline gelmiş durumda. Bu süreç, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Huawei için de farklı işlemiyor. Şirketin yeni amiral gemisi Mate 20’nin resmi duvar kağıtları, 16 Ekim’de gerçekleşecek lansmandan haftalar önce sızdırılmış durumda.

FunkyHuawei.club, Huawei’nin Mate 20 için geliştirdiği ürün yazılımını sızdırmış durumda. Ürün yazılımının sızdırılması, Mate 20’nin resmi duvar kağıtlarının, canlı duvar kağıtlarının ve temalarının da sızdırılmasını sağladı. Yeni bir duvar kağıdı ya da tema arıyorsanız, aşağıdaki görselleri incelemek isteyebilirsiniz.

Resmi Huawei Mate 20 Duvar Kağıtları

Android Pie sürümü üzerine geliştirilen EMUI 9 yazılımının sızdırılması ile Mate 20 kullanıcılarının ana ekranda varsayılan olarak hangi arka plan görseli ile karşılaşacakları da belli olmuş oldu. EMUI 9, 14 farklı resmi duvar kağıdı ile birlikte gelecek. Bu duvar kağıtlarından bazılarına yukarıdaki örnek görselde inceleyebilirsiniz. Ayrıca orijinal boyuttaki(2160 × 2244) Mate 20 duvar kağıtlarını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Resmi Huawei Mate 20 Canlı Duvar Kağıtları

Mate 20 ürün yazılımının için ‘Mate20LiveWallPapers’ adlı bir uygulama keşfedildi ki bunun ne olduğunu anlamak çok da zor değildi. Uygulama, stok hali ile tüm Android cihazlara yüklenemiyordu ancak XDA Developers, uygulama üzerinde gerekli düzeltmeleri gerçekleştirerek Huawei Mate 20’nin canlı duvar kağıtlarını tüm Android kullanıcılarının hizmetine sundu. Mate 20 canlı duvar kağıtlarını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Resmi Huawei Mate 20 Temaları

Ürün yazılımı ile birlikte Mate 20’nin temaları da ortaya çıktı. Ancak bu temalar, canlı duvar kağıtlarının aksine yalnızca EMUI 8 ve EMUI 9 arayüzleri ile çalışan Huawei akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Cihazınıza Mate 20 temalarını yüklemek için ilk olarak buraya tıklayarak temaları indirin. Ardından indirdiğiniz ‘.hwt’ dosyalarını cihazınızın root klasörü içindeki ‘/Themes’a ayıklayın. Eğer ‘/Themes’ adlı bir klasör bulunmuyorsa oluşturun. Son olarak temalar uygulamasını açın ve özelleştire dokunarak dilediğiniz temayı seçin.