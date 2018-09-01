Huawei Mate 20 İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

31 Ağustos’ta dünyanın ilk 7 nanometrelik yongasını tanıtan Huawei’nin, bu işlemciyle gelecek ilk cihazı Huawei Mate 20, Berlin’de düzenlenen IFA 2018 fuarındaki firma standında görüldü. Muhtemelen bir test sürümü olan bu cihaz, sızıntıların büyük çoğunluğunu doğruladı.

Huawei, satışlar konusunda Apple’ın önüne geçip ikinciliğe yerleştiği bir dönemi geride bıraktı. Firmanın başarısını sürdürmek için daha fazlasına ihtiyacı var. Apple’ın iki hafta içinde 3 yeni iPhone tanıtacak olması rekabeti kızıştıracak. Huawei ise 16 Ekim’de gerçekleştireceği bir etkinlikle Mate 20 cihazlarını görücüye çıkartacak.

Huawei adına IFA fuarına katılan, muhtemelen firmanın üst düzey yetkililerinden birisi, Mate 20 hakkındaki en büyük sızıntıyı istemeden gerçekleştirmiş oldu. Huawei standında duran yetkilinin elindeki pembe-beyaz kılıflı telefon, çevredekilerin dikkatini çekti. O sırada stand etrafında bulunanlar bu cihazın görüntülerini çektiler.

Fotoğraflardaki cihaz, kısa süre önce aynı tasarıma yönelik çizimleri ortaya çıkan Mate 20’iydi:

Cihazın arka yüzündeki 3 kamera ve bir flaşın bulunduğu kutucuk, bu tespitin en büyük kaynağı oldu. Pembe kılıfın ise cihazı korumak, açık vermemek için seçildiği aşikar, hatta cihazın ekranı bir bu kılıfla kapatılmış durumda. Ekran demişken, çerçeve oranını iyice azaltan Huawei ekran üzerinde çentiği de olabildiğince minimize etmeyi başarmış görünüyor. Bu çentik, iki yıl önce piyasaya sürülen ilk çentikli ekrana sahip cep telefonu Essential Phone ile aynı görünüyor.

Huawei Mate 20 üzerindeki kılıfta, parmak izi okuyucusu için herhangi bir boşluk bulunmuyor. Bu da geçtiğimiz yıl Synaptics gibi firmalar tarafından üretimine başlanan, ekran altına gizlenmiş parmak izi okuyucusuna sahip olduğuna dair bir işaret olabilir.

Huawei Mate 20 için bütün sızıntıların kesinliğe yakın doğruluk payı taşıyacakları bir sürece girdik. Bundan sonraki detayları kaçırmamak adına takipte kalmayı unutmayın.