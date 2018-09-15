Huawei Mate 20 Kılıfları, 3 Lensli Kamerayı Ortaya Çıkardı

Çin'in en büyük firmalarından biri olan Huawei, bugünden tam olarak bir ay sonra Mate 20 serisini tanıtacak. Seride Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Porsche Design telefonları bulunuyor.

Çin'in en büyük firmalarından biri olan Huawei, bugünden tam olarak bir ay sonra Mate 20 serisini tanıtacak. Seride Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Porsche Design telefonları bulunuyor.

Tanıtımdan önce ortaya çıkan Mate 20 kılıfları, telefonun büyük bir kamera bölgesine ve parmak izi sensörüne ev sahipliği yapıyor. Yani maalesef bu telefonlarda ekrana gömülü tarama göremeyeceğiz.

Mate 20 serisi üçlü kamera sistemiyle gelecek fakat bunların kurulumu Huawei P20 Pro'da gördüğümüzden farklı olacak. Sol tarafta dikey bir şekilde olmak yerine ortada LED flaşla beraber kare bir görüntü oluşturacak. Telefon kılıfları daire şeklinde bir başka boş alana sahip; bu da parmak izi okuyucusu anlamına gelmekte. Huawei'nin ekrandan parmak izi okumayı bir üst seri olan P30'a bırakacağını düşünüyoruz.

Göz damlası şeklinde bir çentiğe sahip olacak olan Mate 20, çok ince çerçevelere sahip. Mate 20 Pro ise daha fazla sensör sığdırmak için daha büyük bir çentikle gelecek.