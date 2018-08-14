Huawei Mate 20 Lite'ın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Sürpriz bozma makinesi olan Evan Blass, Huawei'nin yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Mate 20 Lite'ın renk seçeneklerini ortaya çıkardı.

P20 ailesi ile tüm akıllı telefon endüstrisinin dikkatini çekmeyi başaran Huawei, yeni Mate 20 serisi ile bir kez daha spotları üzerinde toplamayı planlıyor. Tutarlı sızıntıları ile ünlü olan Evan Blass, Mate 20 serisinin en ‘zayıf’ üyesi olacak Mate 20 Lite’ın basın görselini paylaştı ve cihazın renk seçeneklerini ortaya çıkardı.

Paylaşılan görsele göre yeni Huawei Mate 20 Lite, P20 serisine benzer şekilde çentikli bir tasarıma sahip olacak. Fakat bu çentik, P20’de olduğundan daha kalın olacak. Sebebi ise cihazın çift ön kameraya sahip olması. Bazı söylentiler, Huawei’nin Mate 20 ailesi için 3D yüz tanıma teknolojisi geliştirdiğini söylüyor ancak Mate 20 Lite’ın bu özelliği desteklemesi beklenmiyor.

Evan Blass’ın paylaştığı görsele göre yeni Huawei Mate 20 Lite siyah, altın ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Fakat daha üst modeller olan Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun daha fazla renk seçeneğine sahip olması muhtemel. Ayrıca sızıntılara göre Mate 20 ve Mate 20 Pro ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya da sahip olacaklar.